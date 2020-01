FOTO:Ob začetku hrvaškega predsedovanja Svetu EU na magistratu izobesili rdečo kravato

Ob izobešanju kravate so bili pred ljubljansko mestno hišo navzoči hrvaški veleposlanik v Sloveniji Boris Grigić, ljubljanski župan Zoran Janković in vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Zoran Stančič. FOTO: Blaž Samec/Delo

V zgodovinskem atriju ljubljanske mestne hiše si je do 22. januarja možno ogledati tudi razstavo z naslovom Zgodba o kravati. FOTO: Blaž Samec/Delo

Na ljubljanski mestni hiši so danes izobesili rdečo kravato, s čimer so obeležili začetek hrvaškega predsedovanja Svetu Evropske unije. Do prihodnje srede si je v mestni hiši možno ogledati tudi razstavo z naslovom Zgodba o kravati.Ob izobešanju kravate so bili pred ljubljansko mestno hišo navzoči hrvaški veleposlanik v Sloveniji, ki je nekaj deset zbranih tudi nagovoril. Tam pa sta bila tudi ljubljanski županin vodja predstavništva Evropske komisije v SlovenijiKravato so pred tem obesili že v prestolnicah več drugih držav članic EU in nekaterih drugih mestih, s čimer simbolično obeležujejo začetek polletnega predsedovanja Svetu EU, ki ga je Hrvaška prevzela 1. januarja. S tem pa obeležujejo tudi 28. obletnico mednarodnega priznanja Hrvaške s strani članic unije 15. januarja 1992.V zgodovinskem atriju ljubljanske mestne hiše si je do 22. januarja možno ogledati tudi razstavo z naslovom Zgodba o kravati, so navedli na hrvaškem veleposlaništvu v Sloveniji.