Ob zmagi dan politične sloge

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je prepričana, »da smo skupni zunanjepolitični cilj izpolnili s trdim delom in složnim sodelovanjem, države pa prepričali z načelno politiko, jasnimi stališči in pravimi prioritetami«. Predsednik vlade Robert Golob pa je izvolitev označil za enega največjih slovenskih uspehov v mednarodni diplomaciji.

Predsednica Nataša Pirc Musar je ob uspehu izrekla priznanje in hvaležnost zunanji ministrici Tanji Fajon, diplomatom in vladi. Zaupanje držav moramo sprejeti ponižno in odločeni, da ga bomo upravičili: »Državam, ki so nas podprle, moramo dokazati, da je Slovenija konstruktivna država, ki verjame v vladavino prava, v mir in človekovo dostojanstvo.«

Predsednik vlade Robert Golob se je najprej zahvalil predsednici Nataši Pirc Musar, nato pa še zunanji ministrici Tanji Fajon in diplomatski službi. Premier napoveduje, da bo Slovenija znala prisluhniti tudi majhnim članicam in da se bo potrudila, da bodo podnebne spremembe na agendi varnostnega sveta.

Bivši predsednik republike Borut Pahor, ki je imel ambicijo postati posebni odposlanec za slovensko kandidaturo za varnostni svet, ministrica Tanja Fajon pa je menila, da to ni potrebno, je le splošno čestital »vsem, ki so zaslužni za ta uspeh«. Dan izvolitve je označil za pomemben, ker je Slovenija že drugič v kratki zgodovini dobila mandat OZN za soodločanje o usodnih zadevah sodobnega sveta.

Janez Janša, predsednik SDS in bivši predsednik vlade, ki je decembra 2021 vložila kandidaturo za nestalni sedež v varnostnem svetu, je v odzivu po izvolitvi nadaljeval tam, kjer je slovensko javnost pred nekaj tedni razburil z izjavo, da se je Slovenija odločila za kandidaturo na prošnjo ZDA in zaveznikov. »Čestitke diplomacijam Slovenije, ZDA, Velike Britanije in EU. Sto triinpetdeset glasov v OZN je realen doseg zavezništva, kamor spadamo. Zdaj bo treba zaupanje uresničiti z aktivnim delom in pobudami v varnostnem svetu.«

Nekdanji zunanji minister Anže Logar, ki je prejšnji teden lansiral Platformo sodelovanja, je v odzivu čestital svoji naslednici Tanji Fajon in njeni ekipi. Sicer pa je bil vesel, da je vlada Roberta Goloba nadaljevala projekt prejšnje vlade in razumela, zakaj je bila odločitev za kandidaturo pravilna.

Iz opozicije so tokrat prevladovale ocene, da je Sloveniji uspelo, ker sta oba politična pola sodelovala. Predsednik NSi Matej Tonin pravi, da rezultati »vedno pridejo, če vsi skupaj, levi in desni, sodelujemo v korist Slovenije«. Poslanec SDS Žan Mahnič pa je Janševi in Golobovi vladi čestital za uspešen skupno izpeljani projekt.