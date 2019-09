FOTO:Obala med turizmom in neurejeno kanalizacijo

Obalno cesta med Koprom in Izolo, ki v večjem delu ni več namenjena vozilom, so zadnja leta preplavili kolesarji in sprehajalci, ponuja pa tudi nove podjetniške priložnosti. V bližini koprskega mandrača Molet gradijo nov stanovanjsko-poslovni objekt, ena od prepoznavnih starih hišk je postala turistična nastanitev »Villa Maria«, nekoliko naprej je mogoče opaziti dela na še eni novogradnji. Prebivalci pa opozarjajo na neurejeno kanalizacijo.V podjetju Re-sport, kjer je zastopnik Matjaž Sever, so zemljišče ob obalni cesti kupili pred desetletjem, z gradbenimi deli za stanovanjsko-poslovni objekt pa so začeli lani. Glede na to, ...