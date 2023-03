Če bomo želeli rešiti Piran, bo treba investirati sto milijonov evrov

V nadaljevanju preberite:

Zaradi podnebnih sprememb, na katere močno vpliva tudi človek, pa si tudi vse toplejše morje vztrajno jemlje prostor nazaj. Po različnih izračunih in podatkih se je srednja morska gladina v pol stoletja do začetka tretjega tisočletja dvignila za več kot deset centimetrov. Tedaj je morje naraščalo za milimeter do dva na leto, zdaj pa beležijo večje segrevanje morja in dvig njegove srednje gladine tudi za pet milimetrov na leto. Srednja gladina morja se je v zadnjih 15 do 20 letih povišala za deset centimetrov.