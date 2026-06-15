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    Največje smučišče znova na prelomnici, občina Bovec išče vlagatelja za Kanin

    Rok za gradbeno dovoljenje so podaljšali do 12. decembra letos. Občina v projekt oživitve Kanina vlaga premoženje in pravice.
    Projekt predvideva tudi rekonstrukcijo ali novogradnjo restavracije Prestreljenik. Foto Maja Grgič
    Galerija
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    Maja Grgič
    15. 6. 2026 | 11:45
    15. 6. 2026 | 12:51
    5:25
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    Občina Bovec je z javnim razpisom začela iskati vlagatelja za vstop v družbo Sončni Kanin, ki bo sodelovala pri pri prenovi in oživljanju tega primorskega smučišča, sicer zaprtega že od jeseni 2023. Lokalna oblast za približno sto milijonov evrov vredni projekt po zamenjavi vlade po naših informacijah pričakuje večjo podporo države. Vlada je tako v petek na prošnjo občine rok za pridobitev gradbenega dovoljenja na prošnjo občine že podaljšala za šest mesecev, torej do 12. decembra.

    »Vstop investitorja je povezan z ureditvijo stvarnih pravic (stavbna pravica in služnosti) ter s pogodbenim paketom, ki zagotavlja varovanje javnega interesa, kontinuiteto obratovanja, skladnost s tehničnimi zahtevami projekta in dolgoročno vzdrževanje infrastrukture,« pojasnjujejo v Občini Bovec.

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