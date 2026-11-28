Občina Hrastnik načrtuje širitev in obnovo kanalizacijskega omrežja na treh območjih, in sicer na Prapretnem jug, Frtici in Cesti Hermana Debelaka oziroma Dirmajerjevem hribu. Po zaključku naložbe bo možnost priključitve na javno kanalizacijo dobilo okoli 250 prebivalcev, so za STA povedali na občini.

Pogodbena vrednost gradbenih del znaša skoraj 1,7 milijona evrov brez DDV. Občina je pogodbo z izvajalcem že sklenila, vendar pod odložnim pogojem, saj še nima zagotovljenih evropskih in državnih sredstev iz mehanizma dogovora za razvoj regij. Izvajalec bo lahko dela začel po izpolnitvi odložnega pogoja in opravljeni uvedbi v delo. Začetka gradnje in roka za dokončanje del zato za zdaj še ni mogoče napovedati, so pojasnili na Občini Hrastnik.

Projekt zajema tri območja, kjer namerava občina izboljšati komunalno infrastrukturo in razširiti dostop do javnega kanalizacijskega omrežja. Po zaključku del bo možnost priključitve pridobilo približno 250 prebivalcev. Kanalizacijski priključki do posameznih objektov niso del projekta, saj bo občina infrastrukturo zagotovila do parcelnih meja lastnikov, ti pa bodo morali za priključitev svojih objektov poskrbeti sami.

Naložba je pomembna predvsem z vidika varovanja vodnih virov in zmanjševanja onesnaževanja vodotokov. Kot so pojasnili na občini, bo nova oziroma obnovljena komunalna infrastruktura prispevala tudi k ohranjanju biotske raznovrstnosti ter kakovostnejšemu prostorskemu razvoju naselij in krajine.

Projekt naj bi tako prispeval k izpolnjevanju okoljskih ciljev in zavez na področju zmanjševanja obremenjevanja okolja ter blaženja podnebnih sprememb. Njegova izvedba je zdaj torej odvisna predvsem od pridobitve predvidenih evropskih in državnih sredstev.