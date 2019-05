Občina Izola izgubila dvomiljonsko tožbo

Izolski župan Danilo Markočič FOTO: Nataša Čepar

Občina Izola je te dni prejela sklep vrhovnega sodišča, s katerim je bila zahteva za revizijo proti sodbi mariborskega višjega sodišča v gospodarskem sporu med občino in podjetjem R Mercuri zavržena. »Občina je izkoristila vsa pravna sredstva, ki so bila na razpolago, da bi preprečila plačilo odškodnine v višini 1,9 milijona evrov, vendar je, glede na prejeti sklep, sodbo morala izvršiti,« so sporočili z izolske občine.Izolski županse je s sodbo v zadevi R Mercuri prvič srečal dva dni pred nastopom svojega županovanja, čeprav je dogajanje, zaradi katerega je nastal sodni spor med omenjenim podjetjem in občino, staro že več kot desetletje. Občina je v začetku leta vložila ugovor proti sklepu o izvršbi. Okrajno sodišče v Piranu je ugodilo predlogu občine in dovolilo odlog izvršbe z vsemi dovoljenimi izvršilnimi sredstvi do odločitve vrhovnega sodišča o vloženi reviziji.»Naredili smo vse, kar je bilo v naši moči, da bi kljub prejeti izvršbi podjetja R Mercuri zaščitili interes občanov in občank, žal je sodbo treba izvršiti,« pojasnjuje situacijo župan Markočič, ki ocenjuje, da bi lahko s tolikšnimi denarnimi sredstvi, ki predstavljajo skoraj 15 odstotkov občinskega proračuna, zagotovili stanovanja številnim mladim družinam ali prvo fazo gradnje kulturnega doma.»Postopek, ki je pripeljal do takšne sodbe, je za lokalne skupnosti nenavaden, saj podlaga za odškodnino temelji le na izdani lokacijski informaciji,« ocenjuje župan in dodaja, da bo tovrstna izkušnja pri nadaljnjem delu občinske uprave pomenila več administrativnega dela, pravne previdnosti in s tem dodatne birokracije, ki pomeni podaljševanje postopkov.Občino Izola je obiskala tudi kriminalistična policija, ki je zbirala informacije o celotnem postopku, ki je privedel do pravnomočne sodbe o izvršbi. »Zadovoljen sem, da je policija začela preiskavo tega milo rečeno neobičajnega sodnega postopka, ki je nevaren precedens za vse slovenske lokalne skupnosti,« še zaključuje župan.