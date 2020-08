Občina Izola odgovarja KPK

Račun za dve nočitvi v višini 454,80 evrov

Številne napake na računu

Občina Izola je podala svoj odgovor na poizvedbe Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) o spornem plačilu prenočitve ministrice za kmetijstvo. Podsekretarka na izolski občinije pojasnila, da je bila Pivčeva od 12. do 14. junija gostje občine.Sprva je bilo predvideno, da bo ministrica v soboto, 13. junija, častna gostja na festivalu Oljk, vina in rib, toda festival je bil zaradi koronavirusa odpovedan. Naknadno je bilo dogovorjeno, da bo Pivčeva s svojim strankarskim kolegom in z županompodpisala pismo o nameri za vzpostavitev interaktivnega muzeja ribiške industrije v petek, 12. junija, zato je bila rezervacija nastanitev v hotelu Marina dogovorjena za termin od 12. do 14. junija. Na pobudo občine je ministrica v petek in soboto opravila več delovnih srečanj in pogovorov, pojasnjujejo na občini.»Občina Izola je poravnala stroške dveh noči bivanja v hotelu za ministrico in za osebje njene varnostne službe, saj je bila pobudnica in gostiteljica obiska. Občina v nobenem primeru ni nameravala poravnati stroškov bivanja nikomur drugemu kot predstavnikom ministrstva, oziroma varnostnikom, saj smo imeli informacijo, da je ministrica varovana oseba, z informacijo da stroške varovanja poravna pristojno ministrstvo, pa občina ni bila seznanjena,« je zapisala Miklavčič Šumanski.Občina Izola je Hotelu Marina plačala račun za dve nočitvi z zajtrkom v višini 454,80 evrov. Pri tem niso opazili, da je bilo v računu več napak, med drugim vanj nista bila vključena turistična taksa in strošek prijavnine, na računu pa sta bili dve imeni, ki nista bili skladni s specifikacijo, pojasnjuje Miklavčič Šumanski.»Ko so bile ugotovljene napake na računu, so zaposleni opravili natančen pregled celotnega postopka, ki je pokazal, da ena od rezerviranih sob ni bila zaračunana za namen, kot sta ga predvidevali rezervacija in naročilnica, ki ju je Občina poslala hotelu,« so v odgovoru KPK zapisali na občini Izola. Župan občine Izola Danilo Markočič je prevzel odgovornost in občini povrnil znesek neupravičeno zaračunane sobe.Na prvotno izdanem računu nočitev v hotelu sta domnevno imeni sinov Pivčeve, ki ji očitajo, da je službeni obisk Izole na stroške občine raztegnila v zasebnega, o čemer pričajo tudi objave na njenih družbenih omrežjih. Sum kaznivega dejanja javne ustanove preverja tudi policija. Na RTV pa so razkrili , da je občina Izola že lansko leto plačala nočitev Pivčeve, njenih sinov in spremljevalke enega od njih.