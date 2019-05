Občina Izola prodaja nepremičnine v starem mestnem jedru

S prodajo starejših stanovanj, potrebnih obnove na atraktivnih lokacijah v starem mestnem jedru, bodo lahko pridobili nova stanovanja, zgrajena po sodobnih standardih in v lastniško zaokroženih celotah, kar omogoča učinkovitejše upravljanje, pojasnjujejo na izolski občini. S kupninami bodo obnovili objekt na Smrekarjevi ulici 52 (tri stanovanja in en poslovni prostor) ter uredili stanovanja na severni strani kletne etaže zgradbe na Južni cesti 20 (pet stanovanj).



Na dražbi, ki bo 30. maja, bodo prodajali 7 nepremičnin, ki se nahajajo v starem mestnem jedru, in sicer stanovanja na naslovu Veliki trg 8, Koprska ulica 3, Gregorčičeva ulica 62, Smrekarjeva ulica 23 in 15, Koprska ulica 32 in dele objekta na naslovu Spinčičeva 3. Dražba se bo odvijala v sejni sobi občinskega sveta na Kristanovem trgu 1, s pričetkom ob 17. uri. Zainteresirane dražitelje pa pozivajo, da vplačajo varščino do vključno 27. maja.



Po predhodnem dogovoru na uradu za prostor in nepremičnine si lahko potencialni kupci stanovanja tudi ogledajo. Več informacij o javni dražbi je dostopnih na tej povezavi: http://izola.si/prodaja/javna-drazba-za-prodajo-nepremicnin-v-lasti-obcine-izola-staro-mestno-jedro/ in v pripetem katalogu.