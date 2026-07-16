Najvišja garažna hiša s 700 parkirišči v osrčju Alp? Načrt za Krvavec razdvaja

Pašna skupnost Jezerca in občina Cerklje na Gorenjskem na Planini Jezerca na Krvavcu načrtujeta gradnjo garažne hiše z več kot 700 parkirnimi mesti. Koalicija za trajnostno prometno politiko (KTPP) temu nasprotuje in opozarja, da je to v nasprotju z alpsko konvencijo, pa tudi cilji, ki si jih je občina Cerklje na Gorenjskem zastavila v prometni strategiji. Do predlagane ureditve sta zadržana tudi upravljavec smučišča RTC Krvavec in Planinska zveza Slovenije. Na občini pa odgovarjajo, da je cilj tega projekta zaščiti vodne vire na območju Krvavca. Župan Cerkelj na Gorenjskem Franc Čebulj je za Delo pojasnil, da je gradnja garažne hiše eden od ukrepov za zaščito vodnih virov na območju Krvavca, drug pa prenova kanalizacije, ki že poteka. Dodal je, da bi z gradnjo garažne hiše na Planini ...