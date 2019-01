Občina odstopila od nakupa Hotela Koper

Popovič preprečil prodajo hotela Koper zasebniku in škodil vsem.

Novo vodstvo pregleduje vse tožbene postopke

Najmanj pet svetnikov iz KJN daje slovo Popoviču

Koper - Koprski županima polne roke dela s spreminjanjem (popravljanjem) odločitev svojega predhodnika. Včeraj so na občini potrdili, da nameravajo odstopiti od nakupa Hotela Koper, ki je še zmeraj v lasti holdinga DZS. Župan pa je že preklical pooblastila odvetniški družbiza zastopanje v postopkih, vezanih na občinsko namero o nakupu tega hotela. Mediacijski postopek v tem primeru bo naprej vodila pravna služba občine Koper.Kakšne bodo posledice vmešavanja občine Koper, pravzaprav, v nakup hotela Koper, je zdaj težko oceniti. Sledil bo mediacijski postopek, da bi se vpleteni dogovorili glede delitve nastalih stroškov. DZS je že leta 2016 skušala prodati hotel in je v postopku prodaje dobila dva potencialna kupca, poleg koprske občine tudi koprskega podjetnika in lastnika restavracije Capra. Slednji je za nakup ponudil 3,1 milijone evrov, občina je ponudila manj, vendar je vztrajala, da je bila z DZS že dogovorjena o nakupu in da je že poslala aro na DZS. Sledilo je pravdanje na sodišču, na katerem Franciju Matozu ni uspelo iztožiti začasno odredbo v prid občine, okrožno sodišče v Ljubljani pa je na prvi stopnji odločilo, da občina Koper ni ustrezno sprejela ponujene kupoprodajne pogodbe iz DZS.Zdaj se koprska občina umika iz namere nakupa, saj je nelogično, da bi postala lastnica hotela. Še posebej, če obstaja zasebni interes po lastništvu hotela. Prvi mož DZSnam je odgovoril: »Odločitev koprskega župana o umiku tožbe ocenjujemo kot razumsko, saj je bila tožba neutemeljena in bi po našem mnenju DZS prepričala tudi višje sodišče, tako kot je sodnike na prvi stopnji. O višini škode zaradi večletnih neupravičenih tožb pa je v tem trenutku še prezgodaj govoriti.«Niti podjetnik Aleš Piščanc še ne ve, ali bo uveljavljal škodo na račun izgubljenih poslovnih priložnosti in visokih pravdnih stroškov, ki jih je imel pri tem zapletu. »V primeru nameravanega nakupa tega hotela sem se kar dvakrat opekel in utrpel precejšnje stroške, kar mi je vzelo veliko volje. O tem, ali bi bil še pripravljen kupiti hotel, je vse odvisno od odločitve lastnika. Kolikor vem, hotel trenutno ni na prodaj, jaz pa sem tudi v drugih projektih, saj aprila odpiramo mali hotel Majda v Ospu. V hotelu Koper pa imamo z DZS še zmeraj dolgoročno pogodbo o najemu prostorov za restavracijo Capra,« je dejal Aleš Piščanc.Zadeva Hotel Koper ni edina, v kateri so preklicali pooblastilo Franciju Matozu. Enako so storili še za primer pravde občine z Intereuropo glede poravnave starega manjšega dolga, povezanega z gradnjo športne dvorane Bonifika. Preklicali so mu pooblastilo tudi v zadevi tožbe proti lastnikom lokalov pri koprski tržnici zaradi spora glede uporabe funkcionalnega zemljišča. Iz županovega kabineta smo dobili pojasnilo, da sedaj pregledujejo vse odprte pravdne zadeve, ki jih ima koprska občina na sodišču. »Ko bomo vse te zadeve proučili, bomo presodili, katera pooblastila odvetniškim družbam bomo ohranili in katera bomo preklicali, če za to ne bo več potrebna njihova pomoč.«Vse bolj je jasno, da bo Popovičevo stranko KJN, ki je na novembrskih volitvah pridobila 13 sedežev (od 33) v mestnem svetu, zapustilo najmanj 5 svetnikov. Vsaj trije so to javno že potrdili. Nekdanji podžupannekdanji svetovalec Borisa Popoviča in trenutni v.d. direktorja Zdravstvenega doma Koperin svetnicaso pojasnili, da dokončnega dogovora in podpisa še ni, vendar so potrdili, da ustanavljajo nov svetniški klub. Peter Bolčič je dejal, da želijo sodelovati z novim županom, ker ocenjujejo, da bi to bilo v dobro nadaljnjega razvoja občine.