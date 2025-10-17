Občina Piran je prodala Valeto za 7,1 milijona evrov

Na dražbi nepremičnin je občina Piran danes (v četrtek) prodala približno en hektar veliko zemljišče pod Valeto (v bližini Avditorija Portorož) za 7,1 milijona evrov. Za zemljišče so se potegovala tri podjetja. Največ je ponudilo ljubljansko nepremičninsko podjetje Brilosa, ki bo moralo odšteti še nekaj milijonov evrov za komunalni prispevek, potem pa bo lahko gradilo garažno hišo Valeta s 500 parkirnimi mesti in (približno) 63 stanovanji. Piranski župan Andrej Korenika je pred približno enim mesecem ocenil, da gre za projekt v vrednosti 80 milijonov evrov.

Za nakup zemljišča so se potegovali Gasspar, nepremičninsko podjetje v lasti Gašparja G. Mišiča, FH Invest v lasti Vejsila Hota in omenjeni Brilosa, d. o. o., ki je v 90-odstotni lasti Lare Hrnčič in 10-odstotni lasti Nejca Hrnčiča. Izklicna cena zemljišča je bila 6,78 milijona evrov. Podjetje Brilosa je imelo lani 26,1 milijona evrov prihodkov, 1,26 milijona evrov čistega poslovnega izida, 10 milijonov evrov sredstev in za približno osem milijonov evrov obveznosti. V podjetju sta bila 2,4 zaposlena, bruto plača zaposlenih je znašala lani 5213 evrov. Kupnino 7,1 milijona evrov mora občini nakazati v 15 dneh.

Za gradnjo te garažne hiše v Portorožu so sprejeli OPPN že pred 13 leti, vendar je njegovo uresničevanje zastalo, ker je občina zahtevala preveliko število javnih parkirišč. Obuditve projekta iz časa župana Petra Bossmana (SD) se je lotil sedanji župan zato, ker je prišlo pri načrtovani gradnji večjega poslovno-stanovanjskega objekta na območju Kaštela v Portorožu do novih sodnih zapletov, župan pa bi po njegovih besedah rad pomagal, da bi v Portorožu čim prej prišli do prepotrebnih parkirnih mest.

V ozadju stavbe bi bila garažna hiša v desetih nadstropjih, uvoz vanjo in izvoz iz nje bi bil z glavne ceste na vrhu. FOTO: Občina Piran

Na novinarski konferenci je Andrej Korenika takole pojasnil: »Morda sem teh zapletov glede projekta Kaštel celo vesel, ker niti sam nisem največji zagovornik gradnje tistega kolosa, ki bi ga tam zgradili. Zato skušamo zdaj uresničiti drugi neuresničeni občinski podrobni prostorski načrt za garažo in stanovanja pod Valeto. Ocenjujejo, da bi za ta objekt potrebovali 80 milijonov evrov. To bi bil prevelik zalogaj za občino. Hkrati smo dobili ponudbe podjetnikov, da bi bili pripravljeni izpeljati projekt. Zato smo sklenili, da ne bomo gradili garaže in stanovanj v javno-zasebnem partnerstvu, pač pa bomo ponudili zemljišče po ocenjeni vrednosti (6,78 milijona evrov), če bodo uresničili projekt po OPPN.«

Poseg ne bo enostaven, saj bo treba z zelo strmega območja pod Valeto (ob vhodu v predor Valeta), izkopati veliko zemljine. Poleg motečega gradbišča pa sosede in tudi druge občane moti, da bo na ta način občina spet omogočila investitorjem gradnjo stanovanj za trg, ki si jih mlade družine iz občine ne morejo privoščiti. Mladi so se zaradi tega prisiljeni seliti iz Istre, hkrati pa imajo v občini že zdavnaj daleč preveliko število počitniških stanovanj oziroma naložb v nepremičnine.

Po analizi, ki so jo opravili pred tremi leti, so imeli v občini 10.600 stanovanj, od tega je bilo vsaj 4000 stanovanj v lasti ljudi, ki ne živijo stalno v občini. To povzroča številne težave. Od občine že dolgo zahtevajo drugačno stanovanjsko in razvojno politiko, nikakor pa ne večne logike kapitala, ki je pripeljal do tega, da ima piranska občina najstarejšo strukturo prebivalstva v državi. Predvsem pa se je po stopnji razvitosti slovenskih občin (v letih 2024 in 2025) znašla na 158. mestu med 212 občinami. Za primerjavo: Koper je na 52. Izola na 53. mestu in Ankaran na 87. mestu po stopnji razvitosti slovenskih občin.