Občina s plačevanjem upravljanja Komunali krši zakon

Občine po Sloveniji športne objekte upravljajo bodisi same bodisi to zanje počnejo različni zavodi ali režijski obrati. V Idriji je zgodba drugačna. Leta 2008 je tedanji župan upravljanje športnih objektov v občini namreč predal javnemu podjetju Komunala Idrija. A zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ne daje pravne podlage za to, da bi bila gospodarska družba, četudi je občina njen stoodstotni lastnik, lahko upravljavec športnih objektov v lasti občine.

Idrijski župan Tomaž Vencelj je zato odločen tej praksi narediti konec. Katerim idejam je naklonjen in kakšna so stališča drugih akterjev?