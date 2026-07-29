KPK: Občina Vransko je kršila zakonske omejitve poslovanja

Komisija za preprečevanje korupcije je objavila pravnomočne ugotovitve, da je Občina Vransko kršila zakonske omejitve poslovanja, ko je sodelovala z lokalnim gasilskim društvom, katerega zakoniti zastopnik je bil takratni podžupan občine Robert Novak.

Občina je društvu v letih 2024 in 2025 izdala tri naročilnice za organizacijo oziroma pomoč pri izvedbi dogodkov v skupni vrednosti približno 2000 evrov. Ker je bil podžupan hkrati predsednik oziroma zakoniti zastopnik društva, je bilo takšno poslovanje po zakonu prepovedano.

Za storitve, kot je organizacija dogodkov, velja absolutna prepoved poslovanja med občino in subjektom, s katerim je občinski funkcionar povezan kot poslovodja, zakoniti zastopnik ali več kot petodstotni lastnik. Pri tem niso pomembni ne vrednost posla ne dejstvo, da gre za neprofitno društvo. Posli, sklenjeni kljub prepovedi, so nični.

Občina je že med postopkom začela odpravljati nepravilnosti, gasilsko društvo pa je prejeta sredstva vrnilo v občinski proračun. Komisija je tak odziv pozdravila kot primer odgovornega ravnanja in pripravljenosti za vzpostavitev zakonitega stanja.

Absolutna prepoved ni vedno najbolj gospodarna

Komisija ob tem opozarja, da lahko veljavna ureditev zlasti v manjših občinah povzroča praktične težave. Zaradi prepletenosti lokalnih skupnosti in omejenega števila ponudnikov lahko absolutna prepoved zmanjša možnosti sodelovanja z lokalnimi društvi in podjetji ter v nekaterih primerih privede do dražjih ali manj gospodarnih rešitev.

Zato predlaga razmislek o ozko opredeljenih in strogo nadzorovanih izjemah. Te bi morale biti pregledne, jasno določene in podprte z dodatnimi nadzornimi mehanizmi, ne da bi pri tem zniževale standarde integritete ali omogočale izogibanje pravilom.

Komisija tako ne nasprotuje omejitvam poslovanja, temveč opozarja, da absolutna prepoved v vseh okoliščinah morda ni vedno sorazmerna ali smiselna. Morebitne izjeme pa bi morale ostati redke, utemeljene in pod učinkovitim nadzorom.