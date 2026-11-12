Občine bodo v prihodnjih dveh letih dobile po 915 evrov povprečnine na glavo

Dogovor o višini povprečnine za leti 2027 in 2028, ki so ga v torek dosegli predstavniki pristojnih ministrstev in občin, predvideva povprečnino v višini 915 evrov. Včeraj so pristop k dogovoru potrdili tudi na organih reprezentativnih združenj občin. Dogovor bodo formalno podpisali danes.

Pred organi treh reprezentativnih združenj občin je bila vsebina načelnega dogovora, ki so ga v torek, v drugem krogu usklajevanj, dosegli njihovi predstavniki ter predstavniki ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj ter ministrstva za finance.

Predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj je na pogajanjih poudaril potrebo po stabilnejšem sistemu financiranja občin, ki bi zmanjšal odvisnost financiranja od vsakoletnih pogajanj in omogočil zanesljivejše finančno načrtovanje. FOTO: Roman Šipić

Člani predsedstva Združenja občin Slovenije so na sredini seji podpis dogovora podprli, pri čemer so v objavi na spletni strani zapisali, da dogovorjeni znesek predstavlja kompromis med predlogom vladne strani in predlogi občinskih združenj. »Predsednik združenja Robert Smrdelj je v razpravi na pogajanjih poudaril potrebo po stabilnejšem sistemu financiranja občin, ki bi zmanjšal odvisnost financiranja od vsakoletnih pogajanj in omogočil zanesljivejše finančno načrtovanje,« so dodali.

Prav tako so del dogovora o višini povprečnine, ki bo to dvignil s sedanjih 845 evrov na 915, podprli v Združenju mestnih občin Slovenije in v Skupnosti občin Slovenije.

Z ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, ki ga vodi Monika Kirbiš Rojs, so sporočili, da jih veseli, da jim je »po konstruktivnih pogajanjih uspelo uskladiti dogovor, ki predstavlja pomemben korak k stabilnemu in predvidljivemu financiranju občin«. FOTO: Leon Vidic

S tem so izpolnjeni pogoji za današnji podpis dogovora, ki ga bodo podpisali ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš Rojs, minister za finance Andrej Šircelj ter predsednik Skupnosti občin Slovenije in župan Občine Medvode Nejc Smole, predsednik Združenja občin Slovenije in župan Občine Pivka Robert Smrdelj ter podpredsednik Združenja mestnih občin Slovenije in župan Mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler.

Dogovor o povprečninah bo podpisal tudi minister za finance Andrej Šircelj. FOTO: Matej Družnik

V njem želijo združenja občin poleg višine povprečnine tudi zavezo, da znova obnovijo proces pregleda zakonodaje, ki opredeljuje delo in naloge občin, z namenom iskanja možnih stroškovnih razbremenitev občin. Prav tako želijo, da ob morebitnem sprejemanju rebalansa v letu 2027 znova preverijo stroške občin in po potrebi sklenejo nov dogovor o višini povprečnine.

Kakor so za STA povedali v občinskih združenjih, jih skrbi zlasti rast plač, ki v dogovoru o višini povprečnine ni upoštevana v celoti. »Če se bodo plače bolj povišale, bo treba k temu resno pristopiti,« so pojasnili v Skupnosti občin Slovenije.

Predsednik Skupnosti občin Slovenije Nejc Smole. FOTO: Marjana Hanc

Z ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj so sporočili, da jih veseli, da jim je »po konstruktivnih pogajanjih uspelo uskladiti dogovor, ki predstavlja pomemben korak k stabilnemu in predvidljivemu financiranju občin«. Doseženi dogovor je tudi rezultat dialoga in skupnih prizadevanj za zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje nalog občin in nadaljnji razvoj lokalnih skupnosti, so dodali.

Podpredsednik Združenja mestnih občin Slovenije Tilen Klugler je tudi med podpisniki dogovora. FOTO: arhiv Občine Slovenj Gradec

Dogovor o povprečnini sicer prihaja tik pred zdajci, saj bodo v nedeljo lokalne volitve in tako večina organov združenj občin zaključuje delo v tem mandatu, kdo bo v prihodnje zastopal občine v njih, pa bo odvisno od volivk in volivcev.

Kaj je povprečnina

Sistem financiranja občin temelji na zakonu o financiranju občin in na konceptu primerne porabe, ki naj bi ocenila, koliko sredstev posamezna občina potrebuje za izvajanje zakonskih nalog. Ključni operativni instrument je povprečnina, znesek, ki občinam pripada na prebivalca za izvajanje zakonsko določenih nalog, kot so financiranje vrtcev, investicijsko vzdrževanje osnovnih šol, lokalne ceste, javne službe, socialni programi in drugi obvezni programi.

Višina povprečnine se pomnoži s številom prebivalcev. S korekcijskimi faktorji, kot so dolžina lokalnih cest in javnih poti ter število prebivalcev, mlajših od 15 let oz. starejših od 65 let, pa se v izračunu primerne porabe upoštevajo tudi nekatere razlike med občinami.

Povprečnina bo v prihodnjem letu glede na dogovor med vlado in občinami višja za 70 evrov. Gre za še eno občutno zvišanje, ki smo mu priča v zadnjem desetletju. Povprečnina za leto 2016 je znašala 522 evrov, za letošnje leto pa že 845 evrov.