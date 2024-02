Občinski uradniki s plačami prehitevajo župane

V nadaljevanju preberite:

Povprečna neto plača slovenskih županov ne dosega niti dveh tisočakov. Plače zaposlenih na občinskih upravah in v javnih zavodih marsikje že prehitevajo županske, ki se niso usklajevale že dobro desetletje. In to je za župane nesprejemljivo, pravijo. Zato postajajo vse glasnejši.