Občutno hladneje bo, sneg se bo spustil do 1000 metrov nadmorske višine

Od toplih in sončnih majskih dnevov se bomo začasno poslovili. Arso za prihodnje dni napoveduje občutno ohladitev, okrepljen severni veter, v gorskem svetu celo sneženje.

Že ponoči bo povečini oblačno, na zahodu bodo plohe. Jutri se bodo plohe in nevihte od zahoda širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik.

Zvečer in ponoči bo v večjem delu Slovenije oblačno. Proti vzhodu bo še nekaj jasnine, saj bo pihal jugozahodnik. Nastalo bo nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu, kjer pa bodo tudi še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj Celzija.

Obeti:

V noči na torek in v torek dopoldne bo oblačno s plohami in nevihtami. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna burja. Občutno se bo ohladilo, meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 m. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti.

V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in hladnim jutrom. V zatišnih legah bo zjutraj možna slana.

V četrtek bo nato dokaj sončno, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti, ko bo nad hribi nastalo nekaj kratkotrajnih ploh.