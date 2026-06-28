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    Slovenija

    Obeležili obletnico smrti prve civilne žrtve osamosvojitvene vojne v Pomurju

    Ob tej priložnosti so organizatorji napovedali tudi 25. spominski pohod ob reki Muri, ki bo potekal 3. julija med Radenci in Gornjo Radgono.
    Janez Svetina, rojen 26. decembra 1941 v Rečici pri Bledu, je bil pisatelj, psiholog, fotograf in prevajalec. FOTO: Oste Bakal
    Galerija
    Janez Svetina, rojen 26. decembra 1941 v Rečici pri Bledu, je bil pisatelj, psiholog, fotograf in prevajalec. FOTO: Oste Bakal
    O. B.
    28. 6. 2026 | 18:26
    3:25
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    V Gornji Radgoni so danes obeležili 35. obletnico smrti Janeza Svetine, prve civilne žrtve osamosvojitvene vojne v Pomurju. Ob njegovi spominski plošči na Partizanski cesti so predstavniki Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo (OZ VVS) Gornja Radgona, OZ VVS Zgornja Gorenjska, Policijskega veteranskega društva Sever za Pomurje – Pododbor Gornja Radgona ter drugi udeleženci položili venec in prižgali sveče. Spominski poklon je potekal ob 11.30, ob uri, ko je bil Svetina leta 1991 ustreljen.

    Spominsko slovesnost je vodil podpredsednik OZ VVS Gornja Radgona Dušan Zagorci, ki je zbrane nagovoril in predstavil življenje ter delo Janeza Svetine. Slovesnosti so se udeležili tudi predstavniki veteranskih organizacij iz Zgornje Gorenjske.

    Janez Svetina, rojen 26. decembra 1941 v Rečici pri Bledu, je bil pisatelj, psiholog, fotograf in prevajalec. V Gornji Radgoni je 27. junija 1991 predaval učiteljem osnovnih šol z območja takratne občine Gornja Radgona.

    Naslednji dan, 28. junija 1991, so v Gornjo Radgono vstopile enote Jugoslovanske ljudske armade (JLA), ki so proti mejnemu prehodu napredovale iz smeri Varaždina preko Ormoža, Ljutomera in Radencev. Svetina je v središču mesta fotografiral premikanje vojaške kolone, ko ga je med streljanjem zadel naboj. Umrl je na kraju dogodka. Na filmu njegovega fotoaparata je ostal posnetek oklepnika, s katerega je bil po navedbah prič izstreljen usodni strel.

    Enote JLA pod poveljstvom polkovnika Berislava Popova so istega dne začasno prevzele nadzor nad mejnim prehodom v Gornji Radgoni. Med njihovim premikom po Pomurju sta bili na slovenski strani zabeleženi dve civilni smrtni žrtvi. Poleg Svetine je bil v Radencih ustreljen tudi Alojz Gaube z Janževega Vrha, ki je poškodbam podlegel 3. julija 1991 v Splošni bolnišnici Murska Sobota.

    Poleg Svetine je bil v Radencih ustreljen tudi Alojz Gaube z Janževega Vrha. FOTO: Oste Bakal
    Poleg Svetine je bil v Radencih ustreljen tudi Alojz Gaube z Janževega Vrha. FOTO: Oste Bakal

    Ob tej priložnosti so organizatorji napovedali tudi 25. spominski pohod ob reki Muri, ki bo potekal 3. julija med Radenci in Gornjo Radgono. Pohod obeležuje umik enot JLA z območja Gornje Radgone leta 1991. V Radencih bo pred začetkom krajša slovesnost z nagovori radenskega župana Romana Leljaka in predsednika Zveze veteranov vojne za Slovenijo Ladislava Lipiča.

    Osrednja slovesnost bo ob 19. uri pri spominskem obeležju »Nikoli več« pod cerkvijo sv. Petra v Gornji Radgoni, kjer bo slavnostni govornik načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor Boštjan Močnik. Program bodo spremljali pripadniki Gardne enote Slovenske vojske in trobilni kvintet Orkestra Slovenske vojske.

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