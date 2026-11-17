Na lokalnih volitvah se je stolčke županov in mestnih oziroma občinskih svetnikov potegovalo tudi kar tri četrtine poslancev, ki že sedijo v državnem zboru, največ jih prihaja iz vrst stranke SDS. Štirje poslanci pa so kandidirali za župana. Klemenu Boštjančiču iz Gibanja Svoboda na županskih volitvah v Ljubljani ni supelo že v prvem krogu, podobno je v Cerknici spodletelo poslanki Nove Slovenije Ivi Dimic ter poslanki Socialnih demokratov Meiri Hot v Piranu. V drugem krogu županskih volitev v Ljubljani izmed poslancev državnega zbora ostaja le še koordinator stranke Levica Luka Mesec, ki izziva dolgoletnega župana Zorana Jankovića. Prav na Jankovićevi listi kandidatov za mestne svetnike se je zgodil eden izmed bolj nenavadnih političnih kupčkanj, saj sta na njej kandidirala tudi dva ...