Obetajo se spremembe, na skiro šele pri 15 letih

Med glavnimi spremembami, ki jih je prinesla redna četrtkova seja vlade, je tudi sprejetje predloga zakona o spremembi zakona o voznikih. Poglavitna sprememba – ki naj bi zagotovila večjo prometno varnost otrok in mladostnikov ter zmanjšala tveganja za prometne nesreče – pa se nanaša na uporabo lahkih motornih vozil (vključno z električnimi skiroji) ter mopedov.Predlog zakona, ki naj bi ga parlament obravnaval ter sprejel po nujnem postopku, določa: motorno vozilo in moped (katerega konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 kilometrov na uro) lahko po novem vozi oseba, starejša od 15 let. Tako se odpravlja dosedanja ureditev, ki je otrokom med 12. in 14. letom omogočala, da so vozili lahka motorna vozila z obstoječo kolesarsko izkaznico. Kot izvira iz ocene stanja in razlogov za zakonske spremembe, se je število telesno poškodovanih mladih od leta 2024 do letošnjega septembra povečalo za 80 odstotkov.