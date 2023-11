Običajno deset dni okrevanja

Predsednik vlade Robert Golob ima danes v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana nujno operacijo kile, so sporočili v sredo zjutraj iz kabineta predsednika vlade in napovedali, da ga v času bolniške odsotnosti nadomešča podpredsednik vlade Luka Mesec. Kakšna bolezen je kila, kdaj je operacija nujna in kako dolgo bo predvidoma odsoten premier?

Kila, hernija ali pruh

»Kila ali hernija je vsako nenaravno izbočenje telesnih struktur na zunaj. Nahaja se lahko v prsnem košu, na hrbtenici, tudi v možganih, a najpogosteje gre za trebušno kilo, to je izstopanje trebušnih struktur skozi oslabljene trebušne stene, kar je videti kot oteklina,« nam je povedal kirurg Valentin Sojar iz zasebnega kirurškega centra Iatros, kjer operirajo tudi kilo (pogovorno pruh).

Nastanek kile

Kile so prirojene ali pridobljene. K nastanku pripomorejo različni načini naprezanja, denimo med kroničnim kašljanjem ali iztrebljanjem, ob dvigovanju težkih bremen, tudi v nosečnosti, ob debelosti in zaradi dedne nagnjenosti. Pridobljene kile se pojavijo praviloma po 40. letu in prizadenejo moške v večjem številu kot ženske, razmerje je 12: 1.

»Ko bolnik opazi kilo, ga običajno zaskrbi in pride na pregled. Kirurgi vedno predlagamo operativno zdravljenje, saj obstaja potencialna nevarnost ukleščenja kile, kar je lahko vzrok za življenje ogrožajoče stanje. Vendar mnogim kila več let ne povzroča težav in se ne odločijo za operacijo, dokler jim ne začne kila povzročati težav,« je povedal sogovornik. Kdaj je operacija kile nujna?

Nujno v nekaj urah

»O nujnem stanju govorimo, ko nenadno nastale otekline ne moremo vrniti nazaj v trebuh. Pojavijo se lahko krčevite bolečine in bruhanje. Bolečina je zelo huda, tolikšna kot pri močnem srčnem infarktu. Bolnik v nujnem stanju ne more hoditi naokoli, ne more sploh nikamor, želi si samo čim prej do zdravnika,« opisuje kirurg svoje dolgoletne izkušnje z bolniki. »V takem stanju je operacija kile nujna in jo je treba izvesti v nekaj urah. V kilni vreči je namreč ukleščeno črevo, katerega prekrvavitev je motena in lahko pride do odmrtja tega dela črevesa, zato je v takem primeru nujno takojšnje ukrepanje. Pojavijo se lahko tudi motnje dihanja in življenje ogrožajoče stanje. Brez ukrepanja bi bolnik umrl,« je povedal dr. Sojer.

Zdravljenja predsednikov in premierjev

Takoj po opraciji domov

Operacija je lahko klasična z odprtjem trebušne stene v splošni anesteziji ali laparoskopska v regionalni anesteziji. Z operacijo kirurg tkivo vrne v naravno lego in hkrati učvrsti oslabelo trebušno steno, s čimer se zmanjša možnost za ponovni nastanek kile. Operacija traja od dve do tri ure s pripravo bolnika vred, po njej lahko takoj hodi in gre še isti dan domov. Domača nega se priporoča še teden dni, po desetih dneh lahko normalno hodi, vozi avtomobil, gre v službo, če opravlja pisarniško delo. Fizičnim delavcem in športnikom se priporoča mesec dni počitka po laparoskopski operaciji, po klasični pa tri mesece, kar pa je odvisno tudi od velikosti in mesta operirane kile, našteva sogovornik.

Operacija je

večinoma rutinska in nezahtevna ter jo povsod izvajajo

v dnevni bolnišnici.

Rutinske operacije

V Sloveniji kirurgi vsako leto izvedejo okoli dva tisoč operacij trebušne kile. Operacija je večinoma rutinska in nezahtevna ter jo povsod izvajajo v dnevni bolnišnici, to pomeni, da pacient zjutraj pride in še isti dan bolnišnico zapusti, razen v primeru hkratnih drugih bolezni, ko je v bolnišnici nekaj dni. Še nedolgo tega so bile za operacijo kile dolge čakalne vrste, saj se z operacijo v večini primerov ne mudi, abdominalni kirurgi pa so izvajali zahtevnejše in nujnejše operacije kot, denimo, operacije raka. Odkar ZZZS vse operacije kile plača po izvedbi, dolgih čakalnih vrst ni več, je povedal dr. Sojar.