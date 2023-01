Obilno deževje potopilo skrbi zaradi poletne suše

V nadaljevanju preberite:

Vse politične stranke so v predvolilnih in mesecih zagotavljale, da bo oskrba z vodo v Istri ena od ključnih nalog, za katero bodo uporabile vse sile in naredile odločne konkretne premike. Še ne dva meseca po volitvah in po dveh mesecih obilnega deževja je istrska vodovodna suša utonila v pozabo, najbolj množični prevoz vode s cisternami v državi pa je le še bled spomin. Kratkoročni ukrepi države in vodarskh podjetij bodo le za spoznanje izboljšali položaj, dolgoročni ukrepi pa se niso premaknili.