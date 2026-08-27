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    Slovenija

    Obisk iz BiH obiskovalcu koristi, domačinu ne škodi

    V žarišču srečanja predsednikov parlamentov Slovenije in Republike Srbske dobri sosedski odnosi.
    Nenad Stevandić in Zoran Stevanović sta na neformalnem srečanju govorila tudi o dobrih sosedskih odnosih, čeprav je na poti od Bosne in Hercegovine do Slovenije treba prečkati tudi Hrvaško. FOTO: Narodna skupščina Republike Srbske
    Galerija
    Nenad Stevandić in Zoran Stevanović sta na neformalnem srečanju govorila tudi o dobrih sosedskih odnosih, čeprav je na poti od Bosne in Hercegovine do Slovenije treba prečkati tudi Hrvaško. FOTO: Narodna skupščina Republike Srbske
    Novica Mihajlović
    27. 8. 2026 | 17:44
    6:23
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    Kar je bilo za marsikoga, tudi za veleposlanika BiH, tajno srečanje predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića in predsednika parlamenta Republike Srbske Nenada Stevandića, je bilo neformalno srečanje, namenjeno neformalni izmenjavi mnenj, so pojasnili iz kabineta predsednika državnega zbora.

    Naši sogovorniki iz Bosne in Hercegovine se ne čudijo Stevandiću, ki pred volitvami išče pozornost javnosti in mu za to pride prav karkoli, pa čeprav slovenski parlament. Bolj se čudijo Stevanoviću in se sprašujejo, kaj mu je tovrstnih uslug treba.

    Obisk iz Banjaluke ni bil napovedan.

    Stevandić: Srbi veliko prispevajo k razvoju in stabilizaciji Slovenije.

    Zunanji minister Tone Kajzer v obisku ne vidi nič spornega.

    »Zakaj predsednik državnega zbora Zoran Stevanović pred javnostjo skriva, da se bo jutri srečal z Nenadom Stevandićem, tesnim političnim zaveznikom Milorada Dodika?« Tako so se na spletnem portalu Necenzurirano spraševali o včerajšnjem obisku predsednika narodne skupščine Republike Srbske v državnem zboru. Ob pogledu na spletno stran parlamenta Republike Srbske, ki je entiteta Bosne in Hercegovine, in na spletno stran državnega zbora včeraj dopoldne ni bilo mogoče zaslediti nobene napovedi srečanja dveh kolegov. Ali je visoki gost iz Banjaluke res v prestolnici Slovenije in kaj je namen obiska, smo preverjali tudi na veleposlaništvu Bosne in Hercegovine, a tam podatkov o obisku niso mogli ne potrditi ne zanikati. Kot so dejali, njegovega obiska njim ni nihče napovedal.

    Stevandić na poti do Slovenije ni opazil Hrvaške?

    Da namen obiska vendarle ni povsem skrivnosten, je razkril kar sam Stevandić z objavo profesionalno pripravljenega videoposnetka obiska na Šubičevi. »Po obisku v slovenskem parlamentu in pogovoru z njegovim predsednikom gospodom Zoranom Stevanovićem sva poudarila parlamentarno diplomacijo kot mehanizem, ki varuje mir in varnost. Seveda sva se pogovarjala tudi o spoštovanju daytonskega sporazuma, ki predvideva, da so v Bosni in Hercegovini vsi enakopravni in da ni mogoče sprejemati odločitev proti kateremukoli narodu ter da vse temelji na soglasju narodov in entitet. Prav tako ni sprejemljivo, da mednarodni predstavniki v Bosni in Hercegovini izbirajo stran,« je dejal Stevandić.

    Nenad Stevandić in Zoran Stevanović. FOTO: Narodna skupščina Republike Srbske
    Nenad Stevandić in Zoran Stevanović. FOTO: Narodna skupščina Republike Srbske

    »Hvaležni smo gospodu Stevanoviću za razumevanje politike, ki jo vodi Republika Srbska. Prosili smo ga, da tudi v prihodnje ohranimo komunikacijo, ki temelji na miru, enakopravnosti in dobrih sosedskih odnosih, ki že dolgo obstajajo med Bosno in Hercegovino ter Republiko Srbsko, ker je srbska skupnost v Ljubljani in Sloveniji zelo dobro vključena v družbo in veliko prispeva k razvoju in stabilizaciji Slovenije,« je v videoizjavi, objavljeni na družbenem omrežju x, še povedal predsednik parlamenta RS.

    Stevanović bolj redkobeseden

    V kabinet Zorana Stevanovića smo včeraj dopoldne poslali pet vprašanj. Zanimalo nas je, kakšne narave je ta obisk, kdaj natanko naj bi se sestala, kaj so teme pogovorov, ali je (bil) na dnevnem redu tudi umik slovenskih sankcij proti nekdanjemu predsedniku RS Miloradu Dodiku in ali sta govorila tudi o prizadevanjih, da bi srbska narodna skupnost v Sloveniji pridobila status manjšine. Na vseh pet vprašanj so iz kabineta čez nekaj ur odgovorili v enem stavku: »Predsednik državnega zbora je predsednika narodne skupščine Republike Srbske Nenada Stevandića sprejel na neformalnem srečanju, namenjenem neformalni izmenjavi mnenj in odprtemu dialogu, ki ga predsednik državnega zbora vodi s predstavniki različnih institucij in deležnikov.«

    Slovenski parlament kot oglasni pano za volitve v BiH

    Obisk je dvignil nekaj prahu, med drugim zaradi kontroverzne preteklosti gosta, ki ga je še lani sodišče BiH preiskovalo zaradi suma napada na ustavni red, večkrat pa je moral javno zanikati obtožbe, da je bil vpleten v vojne zločine v BiH. Na vprašanje o Stevandićevem obisku je ob robu srečanja z diplomati na Brdu pri Kranju odgovoril tudi zunanji minister Tone Kajzer. Kot poroča STA, je dejal, da je situacija v BiH kompleksna in da vsak pogovor lahko na neki način da vpogled v tamkajšnjo situacijo, sam pa v obisku ne vidi nič spornega. Predstavniki opozicijskih Svobode, Levice in SD so bili medtem kritični do obiska in splošnega delovanja Stevanovića v vlogi predsednika DZ.

    »Stevandiću gotovo bolj koristi slikati se v Ljubljani kot v Prnjavorju. Ali Stevanoviću to škodi, ne vem, a najbrž ga ne bi sprejel, če bi mu škodilo,« pravi Vukelić.

    Za Republiko Srbsko ne povsem transparentno delovanje politikov niti ni toliko nenavadno kot za Slovenijo, ki je članica Evropske unije in je Bosni in Hercegovini v resnici v marsičem zgled, pravi upokojeni profesor na sarajevski fakulteti za politične vede, akademik dr. Mirko Pejanović. Bosanski Srb Pejanović, sicer tudi podpredsednik Akademije znanosti in umetnosti Bosne in Hercegovine (ANUBiH) in medvojni član predsedstva BiH, obisk Stevandića v Ljubljani razume kot eno od številnih predvolilnih dejavnosti, s katero poskuša zvesti zaveznik Milorada Dodika svojim volivcem pokazati, da so mu odprta vrata spoštovane članice Evropske unije. »Ne glede na to, kakšne narave je ta obisk, ga lahko razumemo kot sporočilo, da uradna Ljubljana podpira politike, ki v BiH in Evropski uniji niso sprejemljive,« je za Delo povedal Pejanović.

    Tudi Siniša Vukelić, glavni urednik poslovnega portala Capital.ba in dober poznavalec dogajanja v BiH, obisk razume kot del predvolilne kampanje Stevandića. »Stevandiću gotovo bolj koristi slikati se v Ljubljani kot v Prnjavorju. Ali Stevanoviću to škodi, ne vem, a najbrž ga ne bi sprejel, če bi mu škodilo,« je dejal Vukelić.

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