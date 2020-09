FOTO:Obisk, ki poudarja pomembno leto v odnosih

Ljubljana – Sebastian Kurz prihaja v Slovenijo na prehodu v jesen, ko se ne samo bližnja soseščina, ampak večina Evrope sooča z vnovičnim naraščanjem števila okužb in ko se Slovenija in Avstrija pripravljata, da bosta počastili obletnico enega od ključnih dogodkov v njuni polpretekli zgodovini.Tako kot pri večini dvostranskih srečanj v zadnjem času bodo jutrišnji pogovori med avstrijskim kanclerjem in slovenskim premierom Janezom Janšo osredotočeni na izzive, ki jih je prinesla pandemija novega koronavirusa.Ko je Ljubljano ob koncu pomladi obiskal avstrijski zunanji minister Alexander Schallenberg, sta z vodjo slovenske ...