Objavljamo razpis za direktorja knjižnice Domžale.

Na podlagi 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, 87/01, 96/02 – ZUJIK, 92/15), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 12/91, 45/94-odl. US, 8/96, in 56/08), 15. člena Odloka o ustanovitvi Knjižnice Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale št. 3/05, 6/09, 8/17, Uradni vestnik Občine Lukovica št. 3/04, 3/09, 3/17, Uradni vestnik Občine Mengeš št. 7/07, 4/09, 9/17, Uradni vestnik Občine Moravče št. 2/04, 3/09, 10/17, Uradni vestnik Občine Trzin št. 2/04, 2/09, 10/17) razpisuje dela in naloge

FOTO: Knjižnica Domžale

za mandatno dobo pet let

Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, mora kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje:

ima končano VII. stopnjo družboslovne ali humanistične smeri,

ima opravljen strokovni bibliotekarski izpit,

ima najmanj pet let delovnih izkušenj v zavodu za kulturno dejavnost, od tega tri leta na vodstvenih delovnih mestih,

pozna sistem COBISS,

ima organizacijske sposobnosti,

aktivno znanje slovenskega jezika,

je državljan Republike Slovenije.

NALOGE DIREKTORJA:

zastopa in predstavlja knjižnico,

vodi strokovno delo in odgovarja za zakonitost ter strokovnost dela knjižnice,

organizira delo knjižnice,

sprejema strateški načrt,

sprejema program dela,

sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju sindikata knjižnice,

sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju sindikata knjižnice,

sprejema kadrovski načrt,

sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,

sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem knjižnice,

poroča ustanoviteljicam in Svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje knjižnice,

pripravlja letno poročilo,

sklepa pogodbe o zaposlitvi z delavci knjižnice, podjemne in druge delovršne pogodbe in avtorske pogodbe,

odloča o pravicah in obveznostih delavcev iz delovnih razmerij,

organizira in vključi v delo knjižnice novoustanovljeno organizacijsko enoto knjižnice, za katero ustanovitev se odločijo ustanoviteljice,

opravlja druge naloge v skladu z zakonodajo.

Več informacij lahko poiščete tukaj.

Nastop dela bo s 1. 3. 2027. Zaželeno je, da kandidat priloži življenjepis in vizijo razvoja knjižnice v novem mandatu. Kandidati naj prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, pošljejo v roku 10. dni od dneva objave razpisa, v zaprti ovojnici z oznako »Za razpis direktorja« na naslov: Svet Knjižnice Domžale, Cesta talcev 4, 1230 Domžale. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

Svet Knjižnice Domžale

Naročnik oglasne vsebine je Knjižnica Domžale