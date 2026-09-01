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    Predstavitvena informacija  |   Slovenija

    Objavljamo razpis za direktorja knjižnice Domžale.

    FOTO: Knjižnica Domžale
    Galerija
    FOTO: Knjižnica Domžale
    Promo Delo
    1. 9. 2026 | 11:49
    1. 9. 2026 | 11:50
    3:07
    A+A-

    Na podlagi 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, 87/01, 96/02 – ZUJIK, 92/15), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 12/91, 45/94-odl. US, 8/96, in 56/08), 15. člena Odloka o ustanovitvi Knjižnice Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale št. 3/05, 6/09, 8/17, Uradni vestnik Občine Lukovica št. 3/04, 3/09, 3/17, Uradni vestnik Občine Mengeš št. 7/07, 4/09, 9/17, Uradni vestnik Občine Moravče št. 2/04, 3/09, 10/17, Uradni vestnik Občine Trzin št. 2/04, 2/09, 10/17) razpisuje dela in naloge

    FOTO: Knjižnica Domžale
    FOTO: Knjižnica Domžale

    DIREKTORJA KNJIŽNICE DOMŽALE (m/ž)

    za mandatno dobo pet let

    Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, mora kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje:

    • ima končano VII. stopnjo družboslovne ali humanistične smeri,
    • ima opravljen strokovni bibliotekarski izpit,
    • ima najmanj pet let delovnih izkušenj v zavodu za kulturno dejavnost, od tega tri leta na vodstvenih delovnih mestih,
    • pozna sistem COBISS,
    • ima organizacijske sposobnosti,
    • aktivno znanje slovenskega jezika,
    • je državljan Republike Slovenije.

     

    NALOGE DIREKTORJA:

    • zastopa in predstavlja knjižnico,
    • vodi strokovno delo in odgovarja za zakonitost ter strokovnost dela knjižnice,
    • organizira delo knjižnice,
    • sprejema strateški načrt,
    • sprejema program dela,
    • sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju sindikata knjižnice,
    • sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju sindikata knjižnice,
    • sprejema kadrovski načrt,
    • sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
    • sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem knjižnice,
    • poroča ustanoviteljicam in Svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje knjižnice,
    • pripravlja letno poročilo,
    • sklepa pogodbe o zaposlitvi z delavci knjižnice, podjemne in druge delovršne pogodbe in avtorske pogodbe,
    • odloča o pravicah in obveznostih delavcev iz delovnih razmerij,
    • organizira in vključi v delo knjižnice novoustanovljeno organizacijsko enoto knjižnice, za katero ustanovitev se odločijo ustanoviteljice,
    • opravlja druge naloge v skladu z zakonodajo.

     

    Več informacij lahko poiščete tukaj.

    Nastop dela bo s 1. 3. 2027. Zaželeno je, da kandidat priloži življenjepis in vizijo razvoja knjižnice v novem mandatu. Kandidati naj prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, pošljejo v roku 10. dni od dneva objave razpisa, v zaprti ovojnici z oznako »Za razpis direktorja« na naslov: Svet Knjižnice Domžale, Cesta talcev 4, 1230 Domžale. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

    Svet Knjižnice Domžale

    Naročnik oglasne vsebine je Knjižnica Domžale

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