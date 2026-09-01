Objavljamo razpis za direktorja knjižnice Domžale.

Na podlagi 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, 87/01, 96/02 – ZUJIK, 92/15), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 12/91, 45/94-odl. US, 8/96, in 56/08), 15. člena Odloka o ustanovitvi Knjižnice Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale št. 3/05, 6/09, 8/17, Uradni vestnik Občine Lukovica št. 3/04, 3/09, 3/17, Uradni vestnik Občine Mengeš št. 7/07, 4/09, 9/17, Uradni vestnik Občine Moravče št. 2/04, 3/09, 10/17, Uradni vestnik Občine Trzin št. 2/04, 2/09, 10/17) razpisuje dela in naloge
FOTO: Knjižnica Domžale
za mandatno dobo pet let
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, mora kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje:
- ima končano VII. stopnjo družboslovne ali humanistične smeri,
- ima opravljen strokovni bibliotekarski izpit,
- ima najmanj pet let delovnih izkušenj v zavodu za kulturno dejavnost, od tega tri leta na vodstvenih delovnih mestih,
- pozna sistem COBISS,
- ima organizacijske sposobnosti,
- aktivno znanje slovenskega jezika,
- je državljan Republike Slovenije.
NALOGE DIREKTORJA:
- zastopa in predstavlja knjižnico,
- vodi strokovno delo in odgovarja za zakonitost ter strokovnost dela knjižnice,
- organizira delo knjižnice,
- sprejema strateški načrt,
- sprejema program dela,
- sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju sindikata knjižnice,
- sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju sindikata knjižnice,
- sprejema kadrovski načrt,
- sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
- sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem knjižnice,
- poroča ustanoviteljicam in Svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje knjižnice,
- pripravlja letno poročilo,
- sklepa pogodbe o zaposlitvi z delavci knjižnice, podjemne in druge delovršne pogodbe in avtorske pogodbe,
- odloča o pravicah in obveznostih delavcev iz delovnih razmerij,
- organizira in vključi v delo knjižnice novoustanovljeno organizacijsko enoto knjižnice, za katero ustanovitev se odločijo ustanoviteljice,
- opravlja druge naloge v skladu z zakonodajo.
Več informacij lahko poiščete tukaj.
Nastop dela bo s 1. 3. 2027. Zaželeno je, da kandidat priloži življenjepis in vizijo razvoja knjižnice v novem mandatu. Kandidati naj prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, pošljejo v roku 10. dni od dneva objave razpisa, v zaprti ovojnici z oznako »Za razpis direktorja« na naslov: Svet Knjižnice Domžale, Cesta talcev 4, 1230 Domžale. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.
Svet Knjižnice Domžale
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