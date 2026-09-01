Objavljen posnetek nesreče Nataše Pirc Musar v predoru Kastelec

Mesec dni od nesreče predsednice republike so na profilu oddaje Tarča RTV Slovenija na facebooku objavili posnetke varnostnih kamer iz predora Kastelec.

Posnetek kaže, da se je službeni kombi, v katerem se je predsednica peljala skupaj s prijateljicama Viktorijo Krivolucko in Urško Repovž, zaletel v službeno vozilo na čelu konvoja.

Postopki preiskave nesreče, ki jo obravnava Specializirano državno tožilstvo, še potekajo, navaja portal MMC. Nesreča, ki se je zgodila na zadnji dan julija, je sprožila številna vprašanja. Denimo, zakaj je bila javnost pomanjkljivo obveščena, kakšen je odnos predsednice s Krivolucko in ali je bila predsednica v času nesreče pripeta. Sama je povedala, da ni bila.

»Zaplet se je zgodil, ko je prvo vozilo na levem voznem pasu začelo zavirati in se je drugo vozilo komaj še umaknilo desno,« je posnetek za Dnevnik RTV Slovenija komentiral strokovnjak za mobilnost, inštruktor varne vožnje, sociolog in tudi sam nekdanji voznik varovanih oseb Andrej Brglez. »Očitno je voznik še mislil, da se bo ta avto še uspel umakniti na desni pas, tako kot se je avto za njim.«

Dodal je še, da smejo vozniki varovanih oseb voziti hitreje in ob manjši varnostni razdalji kot ostali, za kar so posebej izurjeni. Glede na posnetek je po njegovem mnenju visoka verjetnost, da poškodbe potnikov v nobenem izmed udeleženih vozil ne bi bile posebej hude, če bi bili vsi pripeti.