  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Objavljen poziv za novega predsednika KPK

    Predsednik komisije je imenovan za šestletno obdobje, njegov namestnik pa za petletno obdobje.
    Predsednica republike Nataša Pirc Musar je poudarila, da ima KPK v slovenskem pravnem in političnem sistemu izjemno pomembno vlogo. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Galerija
    Predsednica republike Nataša Pirc Musar je poudarila, da ima KPK v slovenskem pravnem in političnem sistemu izjemno pomembno vlogo. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    STA
    22. 9. 2025 | 15:21
    22. 9. 2025 | 15:29
    A+A-

    Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v uradnem listu objavila javna poziva za zbiranje kandidatur za predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) ter njegovega namestnika. Sedanjemu predsedniku KPK Robertu Šumiju namreč mandat poteče 31. marca 2026, eden od njegovih dveh namestnikov David Lapornik pa bo funkcijo predčasno zapustil.

    Namestnica predsednika KPK je 19. septembra predsednico republike Natašo Pirc Musar obvestila, da bo predsedniku KPK Robertu Šumiju 31. marca prihodnje leto potekel mandat, eden od dveh namestnikov predsednika David Lapornik pa bo funkcijo predčasno zapustil, saj ga je vlada že imenovala za državnega tožilca. Svoje delo na KPK bo sicer opravljal do imenovanja novega namestnika predsednika komisije.

    Predsednica republike je zato danes v uradnem listu objavila javni poziv za zbiranje kandidatur za predsednico oz. predsednika KPK ter za namestnico oz. namestnika predsednika KPK. Kot so ob tem sporočili iz urada predsednice, je rok za zbiranje prijav ponedeljek, 13. oktober, do 15. ure. Kandidacijska komisija bo imela nato 30 dni časa, da predsednici republike posreduje abecedni seznam primernih kandidatov za obe funkciji, torej najpozneje do srede, 12. novembra.

    image_alt
    Županu smešno nizka kazen, ki kar vabi h goljufiji

    Skladno z zakonom predsednica republike opravi javno predstavitev kandidatov, nato pa mora v 15 delovnih dneh po prejemu seznama, tj. najpozneje do srede, 3. decembra, imenovati novega predsednika in namestnika predsednika KPK. Če v tem roku do imenovanja ne pride, se postopek takoj ponovi.

    Pirc Musar je ob tem pozvala DZ, ministrstvo za javno upravo, neprofitne organizacije zasebnega sektorja, ki delujejo na področjih varstva človekovih pravic, integritete, etike, lobiranja ali preprečevanja korupcije, Sodni svet in Državnotožilski svet, da v skladu z zakonom imenujejo svoje predstavnike v kandidacijsko komisijo.

    Ob tem pa je poudarila, da ima KPK v slovenskem pravnem in političnem sistemu izjemno pomembno vlogo pri varovanju integritete, transparentnosti in zaupanja v delovanje države. Napovedala je, da bo postopek imenovanja novih vodstvenih članov KPK potekal skrbno in pregledno, predvsem pa z največjo možno mero neodvisnosti.

    Predsednik komisije je imenovan za šestletno obdobje, njegov namestnik pa za petletno obdobje. Tako predsednik kot namestnik sta na funkcijo lahko imenovana dvakrat zapored.

    Sorodni članki

    Novice  |  Slovenija
    Helikopterji za nujno medicinsko pomoč

    KPK: Revizija notranjega ministrstva je bila zavajajoča

    Komisija meni, da se je naročnik zelo dobro zavedal spornosti merila ločenega prtljažnega prostora z osvetlitvijo. Vložen zahtevek za revizijo javnega naročila.
    15. 9. 2025 | 09:48
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Leonardo

    KPK bo zahtevala revizijo za razveljavitev naročila za nakup helikopterjev

    Ministra Boštjana Poklukarja so pozvali, naj ne podpiše pogodbe pred končno odločitvijo o zahtevku za revizijo.
    12. 9. 2025 | 17:01
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Primer Črnčec

    Piko na i sporu med KPK in vlado zaradi priporočil v primeru Črnčec dodala še SD

    Zaposlitev Damirja Črnčeca v SDH razdelila koalicijo. V SD pravijo, da javno polemiziranje politike s KPK kaže na željo, da se zadeve pomete pod preprogo.
    29. 8. 2025 | 18:47
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Afera Dars

    KPK pri razrešitvi nekdanjega prvega moža Darsa zaznala korupcijska tveganja

    Očitkov o sumih kaznivih dejanj in domnevnem kartelnem dogovarjanju pri poslu z avtovleko KPK ni preverjala; eno od prijav je v obravnavo odstopila policiji.
    28. 7. 2025 | 10:33
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Karmen Willum Švegl: Smo v prostem padu in nimamo pojma, kam bomo trčili

    Kot dopisnica RTV Slovenija je že več kot dve desetletji priča najtemnejšega, kar zmore človek.
    Agata Rakovec Kurent 21. 9. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Tuji
    Nedelo
    Demografija

    Svetovna populacija se krči mnogo hitreje od napovedi

    Celotna stopnja rodnosti upada že stoletja, večinoma iz pozitivnih razlogov. Nižji vrhunec prebivalstva od pričakovanega pa ima ogromne posledice za človeštvo.
    The Economist 21. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Stojan Petrič, gospodarstvenik

    Stojan Petrič: Največji posel Kolektorja je propadel zaradi hišne preiskave

    S Stojanom Petričem smo se pogovarjali o stanju v medijih, o pravnomočni oprostilni sodbi ter gospodarskem razvoju Slovenije in Evrope.
    Bojan Budja, Janez Tomažič 20. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Bosna in Hercegovina

    Prepoved vstopa v Slovenijo Dodika res hudo boli

    Marta Kos je na štiridnevnem obisku v Bosni in Hercegovini. Obsojeni vodja bosanskih Srbov Milorad Dodik je potisnjen v kot, rešitev vidi v Donaldu Trumpu.
    Novica Mihajlović 22. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Šport  |  Drugi športi
    Vredno branja

    Od igrišča do specialista brez dolgega čakanja

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 13:30
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako podjetja danes skrbijo za zdravje zaposlenih

    Zanesljiv dostop do zdravnikov postaja eden najbolj cenjenih zaposlitvenih privilegijev.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:16
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Več kot 7.600 podjetij ve, da plača ni več dovolj. Kaj pa vaše?

    Zadovoljni in zvesti zaposleni so srebrnina vsakega podjetja. Plača je temeljni element nagrajevanja, vendar ne zadostuje več za zadrževanje najboljših kadrov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Leto negotovosti: čez noč izginilo 93 % prihodkov, vseeno sledila rast

    Ukinitev dopolnilnega zavarovanja in preobrazba sta Vzajemno potisnili pred velik izziv, a vseeno se je izpad 93 % prihodkov končal z rastjo, digitalnim pospeškom in jasnimi načrti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 09:38
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Kadri v energetiki

    Priložnosti za inženirje, programerje, monterje ...

    Podjetja iz energetske panoge poudarjajo, da je na trgu dela premalo kadrov iz tehničnih in naravoslovnih ved ter s specialnimi znanji elektroenergetike.
    Marjana Kristan Fazarinc 20. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Reševanje »blokovskih« izzivov pred kurilno sezono

    Pri ogrevalnih sistemih je pomembna njihova optimizacija in različne rešitve, kot so stanovanjske toplotne postaje.
    Miran Varga 20. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Podpora izvoznikom

    Strateško pomembna je tudi prisotnost na ameriškem trgu

    V Spiritu poudarjajo pomembnost krepitve prepoznavnosti Slovenije kot zelenega in inovativnega gospodarstva.
    Milka Bizovičar 19. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    SIQ sodeluje z večino največjih slovenskih izvoznikov

    V zadnjih petih letih so sodelovali z več kot 3100 strankami iz Slovenije.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    KPKNataša Pirc Musarkomisija za preprečevanja korupcije

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Nataša Pirc Musar

    Objavljen poziv za novega predsednika KPK

    Predsednik komisije je imenovan za šestletno obdobje, njegov namestnik pa za petletno obdobje.
    22. 9. 2025 | 15:21
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Afriška prašičja kuga

    Na hrvaškem zaradi kuge usmrtili 10.000 prašičev

    V Osijeku je danes potekala seja kriznega štaba za nadzor in zajezitev afriške prašičje kuge.
    22. 9. 2025 | 15:15
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Ujete tisočinke

    Pogačar za 1,66 sekunde ob kolajno, Oblak na Anfieldu prejel 2 gola (FOTO)

    Pregled najboljših športnih fotografij zadnjega tedna po izboru uredništva Delo.si.
    Dejan Mijović 22. 9. 2025 | 15:05
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Shranjevanje energije

    Ključne tehnologije za energetski prehod in trajnostno prihodnost

    Sistemi skladiščenja energije razbremenijo omrežja.
    22. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Poskusni vžig

    Testni požar električnega vozila: zakaj je gašenje tako zahtevno

    Požari na električnih avtih so redki, a niso enostavni
    Gašper Boncelj 22. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Ujete tisočinke

    Pogačar za 1,66 sekunde ob kolajno, Oblak na Anfieldu prejel 2 gola (FOTO)

    Pregled najboljših športnih fotografij zadnjega tedna po izboru uredništva Delo.si.
    Dejan Mijović 22. 9. 2025 | 15:05
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Shranjevanje energije

    Ključne tehnologije za energetski prehod in trajnostno prihodnost

    Sistemi skladiščenja energije razbremenijo omrežja.
    22. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Poskusni vžig

    Testni požar električnega vozila: zakaj je gašenje tako zahtevno

    Požari na električnih avtih so redki, a niso enostavni
    Gašper Boncelj 22. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

    Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

    Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Katera talna obloga je prava za vaš dom?

    Izbira prave talne obloge je ključna za udobje, estetiko in funkcionalnost doma, zato je pametno o njej skrbno premisliti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

    V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Jesen v Dolini Soče v znamenju gibanja in okusov

    Najlepše barve v naravi in na krožnikih vabijo od 19. septembra do 12. oktobra v Dolino Soče.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 12:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

    Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

    Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Licenca za vrhunski paket, ki nikoli ne poteče

    Microsoftova orodja za produktivnost, kot sta Word in Excel, uporabljajo šole in podjetja po vsem svetu, kar pomeni, da je dostop do njih ključnega pomena.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

    Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    Promo Delo, Promo Delo 15. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Toni Vodišek: »Kar počneš, počni s srcem, če ne, nima smisla«

    Kajtarski as Toni Vodišek je Sloveniji že prinesel olimpijsko srebro, zdaj pa ga žene nov cilj: zlata medalja na OI 2028.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Pametni sistem za upravljanje z električno energijo

    Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Brezmejni okusi v Novi Gorici

    Doživite Novo Gorico na popolnoma nov način – ob okusih, ki brišejo meje, vrhunskih vinih, kuharskih šovih in nepozabni glasbi pod zvezdami.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Huawei Watch GT 6 – zvezda med številnimi inovativnimi izdelki Huawei

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako najhitreje do poslovnega kredita?

    Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Končno udobje brez hrupa

    Ko pomislimo na klimatsko napravo, si večina najprej predstavlja poletno vročino in prijetno hlajenje.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 12:21
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Kako SIQ slovenskim podjetjem odpira vrata na svetovne trge

    Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

    Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 12:49
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Testiranje sistema SI-ALARM: 27. septembra boste prejeli opozorilno sporočilo

    Na ta dan bomo vsi uporabniki mobilnih telefonov v Sloveniji prejeli testno opozorilno sporočilo.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Brez samozavesti ni kariere (in kako jo lahko okrepite)

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 14:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Peugeot 3008 – digitalni sopotnik nove dobe

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zima v tonih 9. Zimskega festivala

    Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo