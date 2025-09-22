Objavljen poziv za novega predsednika KPK

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v uradnem listu objavila javna poziva za zbiranje kandidatur za predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) ter njegovega namestnika. Sedanjemu predsedniku KPK Robertu Šumiju namreč mandat poteče 31. marca 2026, eden od njegovih dveh namestnikov David Lapornik pa bo funkcijo predčasno zapustil.

Namestnica predsednika KPK je 19. septembra predsednico republike Natašo Pirc Musar obvestila, da bo predsedniku KPK Robertu Šumiju 31. marca prihodnje leto potekel mandat, eden od dveh namestnikov predsednika David Lapornik pa bo funkcijo predčasno zapustil, saj ga je vlada že imenovala za državnega tožilca. Svoje delo na KPK bo sicer opravljal do imenovanja novega namestnika predsednika komisije.

Predsednica republike je zato danes v uradnem listu objavila javni poziv za zbiranje kandidatur za predsednico oz. predsednika KPK ter za namestnico oz. namestnika predsednika KPK. Kot so ob tem sporočili iz urada predsednice, je rok za zbiranje prijav ponedeljek, 13. oktober, do 15. ure. Kandidacijska komisija bo imela nato 30 dni časa, da predsednici republike posreduje abecedni seznam primernih kandidatov za obe funkciji, torej najpozneje do srede, 12. novembra.

Skladno z zakonom predsednica republike opravi javno predstavitev kandidatov, nato pa mora v 15 delovnih dneh po prejemu seznama, tj. najpozneje do srede, 3. decembra, imenovati novega predsednika in namestnika predsednika KPK. Če v tem roku do imenovanja ne pride, se postopek takoj ponovi.

Pirc Musar je ob tem pozvala DZ, ministrstvo za javno upravo, neprofitne organizacije zasebnega sektorja, ki delujejo na področjih varstva človekovih pravic, integritete, etike, lobiranja ali preprečevanja korupcije, Sodni svet in Državnotožilski svet, da v skladu z zakonom imenujejo svoje predstavnike v kandidacijsko komisijo.

Ob tem pa je poudarila, da ima KPK v slovenskem pravnem in političnem sistemu izjemno pomembno vlogo pri varovanju integritete, transparentnosti in zaupanja v delovanje države. Napovedala je, da bo postopek imenovanja novih vodstvenih članov KPK potekal skrbno in pregledno, predvsem pa z največjo možno mero neodvisnosti.

Predsednik komisije je imenovan za šestletno obdobje, njegov namestnik pa za petletno obdobje. Tako predsednik kot namestnik sta na funkcijo lahko imenovana dvakrat zapored.