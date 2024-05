Objavljen razpis za direktorja ptujske bolnišnice

Svet zavoda ptujske bolnišnice je objavil razpis za direktorja te zdravstvene ustanove za štiriletno mandatno obdobje. Kandidat mora med drugim imeti ustrezno izobrazbo, najmanj pet let delovnih izkušenj s področja organizacije, vodenja in upravljanja, znanje enega svetovnega jezika, predložiti mora tudi program dela in razvoja bolnišnice.

Kot je še razvidno iz razpisa, ki je bil danes objavljen v Uradnem listu, mora kandidat za direktorja predložiti tudi potrdilo o nekaznovanosti. Rok za prijavo na razpis se bo iztekel 13. maja, kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od dneva objave razpisa.

Svet ptujske bolnišnice je junija leta 2022 za vršilca dolžnosti direktorja imenoval Aleksandra Vodo. Maja lani pa je bil nato objavljen razpis za direktorja bolnišnice, na katerega se je prijavilo pet kandidatov.

Po opravljenih pogovorih z vsemi kandidati je svet zavoda ptujske bolnišnice za direktorico imenoval Anico Užmah, ki je že vodila to bolnišnico. Ker pa ministrstvo za zdravje Užmah ni izdalo soglasja, je svet zavoda Vodi junija lani podaljšali mandat za vodenje bolnišnice kot vršilec dolžnosti direktorja.