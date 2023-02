Objavljena izhodišča za zdravstveno reformo

Devet članski strateški sveta za prenovo zdravstvenega sistema (SSPZS), ki je bil ustanovljen oktobra lani in je deloval v okviru ministrstva za zdravje je novemu 22-članskemu sveta, nad delom katerega bdi predsednik vlade Robert Golob, za popotnico predal Osnutek izhodišč za prenovo zdravstvenega sistema, objavljenem tukaj.

Sicer pa bo jutri ob 12. uri začel delovati nacionalni klicni center za pomoč uporabnikom zdravstvenega sistema. Brezplačna telefonska številka 080 18 01 bo namenjena pomoči državljanom pri iskanju osebnega zdravnika, podpori pri aplikaciji zVEM in naročanju, sporočajo z ministrstva.

Ne gre za številko, ki nadomesti 112 ali nudi zdravljenje pacientov, pa opozarja minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. V klicnem centru se ne bo urejalo ne napotnic in receptov, ampak bo vzpostavljen za to, da se ljudem nekdo na njihov klic javi in se ga preusmeri.

Gre za pilotni projekt.

Podrobnosti delovanja klicnega centra predstavljajo na novinarski konferenci, ki so jo lahko ogledati tukaj.