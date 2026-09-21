1500 evrov na mesec za stalno veterinarsko dežurstvo

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je objavila javno naročilo za zagotavljanje stalne pripravljenosti za izvajanje nujne veterinarske pomoči izven rednega delovnega časa veterinarskih organizacij. Ukrep bodo pilotno izvajali od 15. oktobra do 31. januarja prihodnje leto. Zadnji dan za oddajo ponudb je 1. oktober.

Namen objave naročila je vzpostavitev pilotnega sistema stalne pripravljenosti in neprekinjene telefonske dosegljivosti veterinarja zunaj rednega delovnega časa veterinarskih organizacij, vključno z njihovimi podružnicami in poslovnimi enotami, ki delujejo v obliki veterinarskih organizacij za zagotavljanje nujne veterinarske pomoči in sodelovanje pri izvajanju ukrepov uradnega nadzora na področju zaščite in zdravja živali, izhaja iz dokumentacije, objavljene na portalu javnih naročil.

K oddaji ponudbe za izvajanje stalne pripravljenosti uprava vabi veterinarske organizacije, ki morajo biti verificirane kot veterinarske ambulante, ki opravljajo dejavnost javne veterinarske službe preventivnega cepljenja hišnih živali proti steklini in izdajo veterinarskih spričeval zanj, veterinarske ambulante, ki opravljajo storitve javne veterinarske službe na podlagi javnega razpisa ter veterinarske klinike ali veterinarske bolnice. Veterinarske organizacije morajo imeti na dan oddaje ponudbe podeljeno tudi veljavno koncesijo za izvajanje dejavnosti javne veterinarske službe.

Uprava bo naročilo oddala za 16 sklopov oz. za deset območnih uradov uprave in šest enot (Mozirje, Črnomelj, Brežice, Kočevje, Dravograd in Tolmin). Za vsak sklop bo izbran en izvajalec, pri čemer je izjema območni urad Ljubljana, kjer bodo izbrali dva izvajalca. Najvišji dopustni mesečni pavšal za zagotavljanje stalne pripravljenosti za posamezni sklop znaša 1500 evrov končne cene.

V okviru sistema stalne pripravljenosti bodo morale veterinarske organizacije med drugim zagotavljati neprekinjeno telefonsko dosegljivost veterinarja izvajalca v zahtevanem času, telefonsko obravnavo nujnega primera in strokovno oceno stanja živali, takojšnjo aktivacijo veterinarja, kadar je glede na naravo in nujnost primera potreben fizični prihod veterinarja v prostore veterinarske organizacije ali na kraj dogodka, ustrezno evidentiranje klicev in izvedenih veterinarskih storitev ter objavo dežurne telefonske številke na vidnem mestu veterinarske ambulante.

Pripravo in skorajšnjo objavo javnega naročila za financiranje in večjo dostopnost stalne veterinarske pripravljenosti v okviru območnih uradov in njihovih izpostav so sicer na ministrstvu za kmetijstvo za STA napovedali na začetku meseca.

Prav priprava razpisa je bila po navedbah poslanske skupine Resnica eden od glavnih razlogov za umik predloga novele zakona o veterinarstvu, s katero so želeli jasneje razmejili tržno veterinarsko dejavnost od javne, spremenili pa bi tudi ureditev zagotavljanja 24-urnega dežurstva veterinarske službe.

»Prav urejena stalna veterinarska pripravljenost, ki se izvaja v javnem interesu države, je po naši oceni trenutno najpomembnejša tako za lastnike živali kot za veterinarsko stroko. Če bo napovedani razpis izveden, bo namreč neposredno naslovil problem, ki smo ga želeli reševati tudi z našo novelo,« so pojasnili.

Na vprašanje, ali so se za umik odločili, ker je ministrstvo za kmetijstvo na začetku julija sprejelo spremembe pravilnika o pogojih za delo veterinarskih klinik, na podlagi katerih zasebnim veterinarskim ambulantam ni več treba zagotavljati 24-urnega dežurstva veterinarske službe, za kar so se zavzemali tudi v predlogu novele zakona, niso odgovorili. Glede sprememb pravilnika so pojasnili le, da »gre za odločitev ministrstva«.

So pa med razlogi za umik zakonodajnega predloga izpostavili tudi pripravo novega zakona o veterinarstvu, ki ga pripravljajo na pristojnem ministrstvu. Razprava o vsebini zakona bo glede na napovedi ministrstva sicer potekala do konca leta ob vključitvi veterinarske stroke in drugih deležnikov, nato pa bo stekel zakonodajni postopek.