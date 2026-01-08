Objekti ob Savinji znova v strokovni presoji, del že odkupljen

Za objekte ob reki Savinji, za katere je upravno sodišče razveljavilo vladne sklepe o odstranitvi zaradi poplavne ogroženosti, bo izvedena nova strokovna presoja. Na pristojni vladni službi so za STA pojasnili, da je med 33 objekti na levem bregu Savinje v Letušu 13 že v državni lasti oziroma so njihovi nekdanji lastniki že prejeli odškodnino.

Upravno sodišče je konec lanskega leta zaradi neustrezne obrazložitve odpravilo sklep vlade o rušitvi 33 objektov na levem bregu Savinje v občinah Braslovče in Šmartno ob Paki. Že oktobra lani je podobno odločilo tudi v primeru treh objektov na desnem bregu Savinje v Letušu, kjer je ugodilo tožbam lastnikov in razveljavilo odločbe o odstranitvi.

V Službi vlade za obnovo po poplavah in plazovih so poudarili, da sodne odločitve ne komentirajo, jo pa v celoti spoštujejo. Pri tem so opozorili, da upravno sodišče ni presojalo varnosti območja niti ni ugotovilo, da odstranitev objektov ni potrebna, temveč je ugotovilo procesne pomanjkljivosti.

Kot so pojasnili, je sodišče zaradi pomanjkljive obrazložitve sklep vlade v delu, ki se nanaša na navedene objekte, odpravilo in naložilo ponovitev postopka v skladu z interventno zakonodajo, ki ureja odstranitve objektov zaradi naravne ogroženosti.

Nova strokovna presoja

Za objekte bo zato sledila nova strokovna presoja. Če bodo tudi v ponovljenem postopku ugotovljeni strokovni razlogi za odstranitev, bo vlada ponovno odločala, tokrat z obrazložitvijo, ki bo skladna z zahtevami upravnega sodišča, so napovedali v vladni službi.

Posledice poplav v Letušu. FOTO: Blaž Samec

Dodali so, da sodna odločitev ne posega v druge vladne sklepe niti v objekte, za katere tožbe niso bile vložene. Med 33 objekti na levem bregu Savinje jih je 13 že prešlo v last države, eden izmed njih je bil tudi že izpraznjen in predan državi.

Po razglasitvi sodbe so se na vladno službo obrnili tudi posamezniki, ki so z državo že podpisali pogodbe, sklenjene namesto razlastitve, in menili, da jih sodni postopek ne zadeva več. Zaradi odprave vladnega sklepa so se znašli v položaju, ko začasno ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev zemljišč za nadomestno gradnjo.

Te pogoje bodo lahko ponovno izpolnili šele, če bodo izdani novi sklepi, ki bodo njihove objekte znova opredelili kot predvidene za odstranitev, so pojasnili. Posameznikom so priporočili, naj se glede nadaljnjih korakov posvetujejo s pravno zastopnico.

»Zavedamo se, da gre za izjemno zahtevne osebne položaje, zato bomo storili vse, kar je v naši moči, da se jim čim prej omogoči ureditev alternativnega bivanja,« so dodali.

Eden od tožnikov, Bojan Arčan z levega brega Savinje v Letušu, je za STA izrazil zadovoljstvo z odločitvijo sodišča. Ponovil je, da selitvi nasprotuje, saj po njegovem mnenju zanjo ni strokovnih podlag, obenem pa da se niso upoštevali spremenjene razmere po čiščenju Savinje in načrtovani dodatni protipoplavni ukrepi.

Za odstranitev več kot 340 stavb

Na državnem seznamu objektov, predvidenih za odstranitev zaradi posledic ujme avgusta 2023 ali z njo povezane ogroženosti, je sicer več kot 340 stavb. Za velik del teh so lastniki z državo že sklenili pogodbe, mnogi pa so tudi že prejeli odškodnine.