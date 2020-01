Obletnica pohoda Štirinajste divizije na Štajersko

Zbranim je spregovoril zgodovinar dr. Martin Premk. FOTO: F. J.

Suhor, Metlika - Danes so na Suhorju v Beli krajini počastili spomin na 76. obletnico pohoda legendarne 14. divizije na Štajersko. Slavnostni govornik je bil zgodovinar, ki je okrcal poskuse revizionizma zgodovine, kakor tudi poskuse rehabilitacije medvojnih domačih izdajalcev, sodelavcev okupatorja.Na prireditvi so se spomnili več kot 1100 slovenskih bork in borcev, ki so 6. januarja 1944. čez hrvaško prodirali na Štajersko. To je bila prva divizija kake zavezniške vojske, ki je vstopila na območje takratnega »velikega nemškega rajha« in v njem ostala vse do končne zmage 15. maja 1945.Govornik Premk je pred okoli štiristo zbranih v dvorani na Suhorju kritično spregovoril o današnjem času, ko želijo nekateri spremeniti tok zgodovine in jo zlorabljajo v politične namene. Po njegovem današnji družbi ne manjka sprava in razne deklaracije o zgodovini, ki jih sprejemajo politiki. »Manjka nam predvsem resnice in vrednot, a žal smo prišli celo do tega, da najvišji predstavnik ljudstva izjavlja, da ne želi biti moralna avtoriteta, kar s svojimi dejanji to tudi iz dneva v dan dokazuje,« je prepričan Premk.Kot fašizem nikoli ni umrl, čeprav je bil med drugo svetovno vojno premagan, tako tudi svoboda nikoli ni prišla sama od sebe. Vedno so si jo morali izboriti ljudje sami in tudi sedaj mora biti naš cilj, da se borimo za resnico o drugi svetovni vojni, s tem pa tudi za vrednote in svobodo. To nam mora in nam bo tudi uspelo, v nasprotnem primeru nas čaka vrnitev nazaj v mračno brezno preteklosti fašizma, je sklenil Premk. Slovesnosti se je udeležilo okoli štiristo ljudi.