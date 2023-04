Obljube dovolj za volilno zmago, a premalo za vladanje

V nadaljevanju preberite:

Čeprav je bila stranka Gibanje Svoboda relativno zadržana pri predvolilnih obljubah, vlada Roberta Goloba pa je nekatere že uresničila, je v letu dni po volitvah izgubila tretjino podpore oziroma vsakega tretjega podpornika.

Stranka Gibanje Svoboda, ki je na parlamentarnih volitvah pred enim letom dosegla rekordno zmago, je obljubljala svobodo po dveletni vladavini Janeza Janše, predvsem pa celovito zdravstveno reformo, restavracijo pravne države, ureditev razmer na RTV Slovenija, sprejetje izhodne strategije za covid-19, sodelovanje s civilno družbo, zunanjepolitični obrat od Višegrajske skupine k jedrni EU, umik ograje in rezilne žice na južni meji, ustavne spremembe in modernizacijo Slovenske vojske.

Drznejši pri predvolilnih obljubah so bili v SD, v kateri so obljubljali največ tridesetdnevni rok za specialistični zdravstveni pregled, gradnjo 10.000 novih najemniških stanovanj in brezplačni vrtec za vse otroke.