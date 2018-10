Obljubljena dežela v domu Španski borci

V ljubljanskem kulturnem domu Španski borci bo zvečer ob 20. uri trio Baldur, ki ga sestavljajo harmonikar Marko Brdnik, kitarist Uroš Rakovec in bobnar Marko Lasič, občinstvo odpeljal v Obljubljeno deželo, kot je naslov njihovega koncerta s plesalci.



Mojstra na harmoniki, Marko Brdnik, in kitari, Uroš Rakovec, že vrsto let delujeta in sodelujeta kot solista, komorna in studijska glasbenika. Njuna glasbena izraznost je široka in dinamična, ustvarjata pa tudi glasbo za gledališke in plesne predstave ter filme. Mojstrsko se izogneta stereotipom, kakršnih smo vajeni iz zasedb, v katerih imata osrednjo vlogo harmonika in kitara. V triu Baldur, ki si je nadel ime po nordijskem bogu svetlobe, sijaja in miru, pa njuno čezžanrsko zvočno potovanje dopolnjuje bobnar Marko Lasič, ki se je izobraževal pri velikih tolkalskih mojstrih doma in po svetu.



Glasbeno sozvočje teh glasbenikov bodo z gibom nadgradili plesalci in plesalke Marja Koren, Veronika Valdes, Tajda Podobnik, Branko Potočan in Željko Božić. Kot gost pa se jim bo na odru pridružil harmonikar Marko Hatlak. Umetniki obljubljajo, da bo v Obljubljeni deželi dovolj prostora za preplet akustične, elektroakustične in elektronske glasbe, tako komponirane kot improvizirane, z naštudiranimi kot improviziranimi plesnimi gibi. Občinstvo bi radi vzeli na potovanje v neko obljubljeno deželo, prek lastnih izraznih meja.