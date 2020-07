FOTO:Obljubljena dežela za upokojence

Človek vse življenje dela. Dela in sanja, da bo nekoč še zadnjič odprl računalnik, odložil skalpel, ošilil svinčnik, postregel stranko – in se zbudil v sijajno jutro večnega dopustnika. Zdravega in vitalnega, sicer leta garanja niso imela smisla. Služba bo le še nočna mora. In taki, sijajni, bodo še vsi naslednji dnevi, meseci, leta … Končno upokojen! Končno na svoji zadnji – popolni upokojenski destinaciji.Družba Blacktower Financial Management Group je takšno lokacijo, kjer na stara leta najmanj boli glava, našla. V svoji najnovejši raziskavi o tem, kje v Evropi so upokojenci letos najbližje nebesom, ugotavlja, ...