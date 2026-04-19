Oploditev brez partnerja: zakon velja, izzivi ostajajo

Od decembra lani je v Sloveniji biomedicinska oploditev omogočena tudi samskim ženskam in ženskam iz istospolnih zvez, ne le heteroseksualnim parom. Pravnica Tina Pirnovar je za Delo dejala, da je ta odločitev ustavnega sodišča pomemben pozitiven precedens z vidika varstva reproduktivnih pravic ter širše zaščite ustavnih in mednarodno priznanih človekovih pravic.

Tudi na Legebitri podpirajo odločitev, za katero so se skupaj s predhodnicami borile že vrsto let, je povedala Katja Bogataj. Sociologinja in predsednica Ženskega lobija Slovenije Sonja Lokar pa opozarja predvsem na simbolni pomen te spremembe, saj utrjuje praktično že skoraj izbrisano družbeno stigmo »neporočene matere in njenega nezakonskega otroka, ki smo jo začeli presegati z zakonodajo, za katero so se izborile komunistične feministke šele po drugi svetovni vojni«.