Obnova Golovca bo upočasnila promet na vsem obroču

Na pot pol ure prej

Med popolno zaporo bo tekel promet izključno osebnih vozil po premičnem sistemu 2+1. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo



Štiri druga morebitna delovišča

Pripravljalna dela za obnovo dobri dve desetletji starih predorov Golovec na ljubljanski vzhodni obvoznici se začnejo v ponedeljek, 18. maja, ko bo promet usmerjen na dva vozna pasova v vsaki cevi, popolna zapora zahodnega predora pa je predvidena 15. junija. Od sredine junija bo promet osebnih (vinjetnih) vozil do predvidoma 17. avgusta tekel dvosmerno po vzhodnem predoru, tranzitni avtobusni in težji tovorni promet pa bo preusmerjen na severno in zahodno obvoznico, tako da bo upočasnjen promet na vsem ljubljanskem obroču, prometno najbolj obremenjenem delu slovenske avtocestne mreže. Prihodnje poletje bodo obnovili še vzhodni predor.Med zaporo ene cevi predora bo promet osebnih vozil potekal po drugi cevi po premičnem sistemu 2 + 1: v jutranji konici bo tekel po dveh voznih pasovih iz smeri dolenjskega kraka in južne obvoznice proti severu, v popoldanski konici pa bosta dva pasova v obratni smeri. Hitrost vožnje, ki bo omejena na 60 kilometrov na uro, in odliv tovornjakov na zahodno in severno obvoznico, kjer bo tačas preklicana prepoved prometa v nočnem času, bo kontrolirala policija.Promet bodo na širšem območju stalno nadzorovali, tako da bodo vozniki o pretočnosti tekoče obveščeni - preko portalov na samem obroču in preko prometnih informacij, najbolj aktualno na spletni strani promet.si. V Darsu pa svetujejo, da naj se vozniki od doma odpravijo pol ure prej kot običajno.Z ljubljansko občino so se v državni avtocestni družbi dogovorili, da se na drugih cestah med obnovo Golovca ne bo delalo, preko zbornic so pozvali gospodarske družbe, da uvedejo drseč delovni čas in tam, kjer je možno, delo od doma, ki se je kot učinkovito izkazalo med epidemijo. S prevozniki se dogovarjajo o krepitvi javnega prometa, Slovenske železnice naj bi ob postopni normalizaciji prometa po potrebi dodale nove vlake.Na ljubljanski vzhodni obvoznici se je pred epidemijo povprečno dnevno peljalo 75 tisoč vozil, v zadnjih dveh mesecih je promet seveda upadel, a se je 13. maja že okrepil na 60.000 vozil. Član uprave Darsa Vili Žavrlan pravi, da so se prav zaradi prometne obremenjenosti projekta lotili izjemno premišljeno, delali bodo v dneh, ko je na obroču po vseh statistikah in raziskavah najmanj prometa, kljub temu pa se zastojem in daljšim potovalnim časom ne bo moč izogniti.V Ljubljano dnevno prihaja sto tisoč migrantov. V jutranji konici naštejejo v najbolj prometnih mesecih na vzhodni obvoznici, del katere sta predora Golovec, skoraj 3900 vozil na uro, v poletnih mesecih pa je ta številka več kot prepolovljena.Po treh krogih pritožb je bila kot izvajalec izbrana družba Kolektor CPG, pogodba za obnovo obeh cevi v vrednosti 10,4 milijone evrov z DDV pa je bila podpisana v začetku letošnjega aprila.V času epidemije so bila na ljubljanskem obroču opravljena vsa druga obnovitvena dela, predvsem preplastitve, na Kozarjah in Malencah so bili že lani izvedeni ukrepi za večjo pretočnost prometa.Poleg predora Golovec in jesenskega za promet nemotečega urejanja bližnjega vkopa Strmec, bo Dars verjetno že poleti začel s preplastitvijo odseka Drnovo - Brežice na dolenjskem kraku, kjer je pogodba z izvajalcem že podpisana. Za tri ostale večje obnove pa datuma začetka del še ni moč napovedati: za odsek Selo - Vogrsko na vipavski hitri cesti sta bili odprti dve prijavi, za odsek Vučja vas - Turnišče na pomurskem kraku je postopek v fazi odpiranja, za odsek Hrušica - Podmežakla na gorenjskem kraku pa javni razpis še pripravljajo.