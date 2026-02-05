Obnova je v polnem teku, prihajajo novi izzivi

Povsod smo slišali o napredku, ki se je zgodil po poplavah, je dejal premier Robert Golob.

Popoplavna obnova po ujmi leta 2023 je v polnem teku. Prav ob včerajšnjem obisku vlade z Robertom Golobom na čelu pa je vlada obravnavala tudi program razvojnih spodbud. To je program, vreden 135 milijonov evrov, in predvideva sredstva za naložbe države v prizadetih regijah, tudi na področju zdravstva, sociale … Res pa je, je bilo slišati iz ust gospodarstvenikov in tudi tukajšnjih županov, da zdaj na Koroškem v ospredje prihajajo razvojni in demografski izzivi. Demografska slika Koroške je namreč klavrna, od časa do časa pa v javnost pride še novica o zaprtju kakega podjetja. Vlada je obisk – na začetku še brez predsednika Roberta Goloba, ki se je skupaj z evropsko komisarsko Marto Kos ekipi pridružil pozneje – začela v Dravogradu. Eno osrednjih sporočil po terenski seji vlade je ...