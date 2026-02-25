Ogromno narejenega, a birokracija še vedno zavira obnovo

Služba vlade za obnovo po poplavah in plazovih: Realizirana najmanj polovica predvidenih ukrepov, najzahtevnejši do konca leta 2028.

Obnova po največji ujmi v zgodovini Slovenije, ki je prizadela dve tretjini države oziroma 183 občin, bo trajala več let. Tudi ko bodo izvedli vse predvidene ukrepe, investicij v vodotoke ne bo zmanjkalo, saj bo še nekaj let trajala priprava vseh državnih prostorskih načrtov. Kljub temu župani občin, v katerih je bilo veliko prizadetih občanov in zelo veliko škode, ocenjujejo, da bi v dveh letih in pol težko naredili več, kot so. Največ kritike usmerjajo v birokracijo. Država je že izplačala 1,46 milijarde evrov za pomoč in sanacijo posledic poplav. Župani ugotavljajo, da bi v dveh letih in pol težko naredili več, kot so. Največ kritike usmerjajo v birokracijo. Poplave 4. avgusta leta 2023 so po podatkih ministrstva za naravne vire in prostor poškodovale 4600 kilometrov vodotokov, ...