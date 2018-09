Obnova tržnice že skoraj dražja kot nova urgenca

Ptuj – Mestni svetniki bodo v ponedeljek odločali o predlogu župana Mirana Senčarja, da za obnovo tržnice, ki se je z začetnih 2,5 milijona evrov podražila že na 4,8 milijona evrov, namenijo še dodatnih 500.000 evrov. Obnova, pri kateri župan kljub številnim pomislekom in nasprotovanju Ptujčanov vztraja za vsako ceno, bi po novi podražitvi občino tako stala skoraj toliko kot gradnja novega ptujskega urgentnega centra za sto tisoč ljudi skupaj z opremo (5,8 milijona). Ob tem župan grozi, da bo za Ptuj katastrofa, če občinski svetniki predloga ne bodo podprli.



Po sporu s civilno iniciativo zaradi podiranja dreves in blamaži z desetkratnim spreminjanjem javnega naročila se je projekt znašel v najhujših škripcih doslej, saj za obnovo občina nima ne denarja in ne veljavnega projekta. Da bi bila upravičena do štirih petin evropskih sredstev, bi bilo tega namreč treba novelirati.



Poleg nove podražitve župan predlaga, da bi skoraj celotno financiranje naložbe prestavili v prihodnji proračun, čeprav obnova že nekaj časa poteka. Takrat Senčar zagotovo ne bo več župan, saj za nov mandat niti ne kandidira. S posebnim dopisom je svetnike kljub temu opozoril, da ima lahko njihova »morebitna zavrnitev za Ptuj usodne posledice«. A v posameznih odborih občinskega sveta so njegove zahteve po novelaciji projekta in dvigu končne cene že zavrnili.



S tržnico se zapleta že tri leta. Najprej je vodstvo občine ureditev obljubljalo za 2,5 milijona evrov in s tem jeseni leta 2016 pridobilo prvo privoljenje občinskega sveta, nato pa je cena rasla ... do sedanjih 4,8 milijona. Že februarja letos so občinski svetniki zahtevali preklic razpisa za obnovo, občani so s civilno iniciativo zbrali prek štiri tisoč podpisov, a so v občinski upravi vztrajali, na hitro požagali drevesa na tržnici in večkrat spremenili odločitev, kakšna naj bi bila tržnica po preureditvi v javni prireditveni prostor. Avgusta je župan pogodbo za izvedbo podpisal s Komunalnim podjetjem Ljubljana za »izpogajano« vrednost 4,82 milijona. Dela so se ta mesec že začela.



Zdaj župan od svetnikov zahteva, naj za obnovo odobrijo še dobrega pol milijona. A v letošnjem proračunu bi bilo za tržnico na voljo le 400.000 evrov, saj bodo morali zaradi premajhnih prilivov načrtovane prihodke z 31 milijonov evrov znižati kar za 5,28 milijona. Predvideni sofinancerski delež EU in državnega proračuna, skoraj 4,3 milijona evrov, pa naj bi občina dobili prihodnje leto.



Kot opozarja Rajko Fajt, županski kandidat SDS in občinski svetnik, je v rebalansu poleg te sporne še nekaj drugih pomembnih sprememb, zato bo ponedeljkova odločitev svetnikov zelo težka. Drugi županski kandidat na prihodnjih volitvah, Štefan Čelan, pa že zdaj javno napoveduje, da bo v primeru ponovnega županovanja začeto preurejanje tržnice ustavil in spremenil projekt v »tržnico in ne plesišče«.



Infobox ():

2,5

milijona evrov bi morala po prvotnih napovedih občinskega vodstva stati obnova tržnice



Infobox ():

5,28



milijona evrov je cena po zadnjemu županovemu predlogu svetnikom za odobritev dodatnih sredstev



Infobox ():

Cena za obnovo tržnice poskočila za več kot sto odstotkov.



Stala bo le pol milijona evrov manj kot nov urgentni center.



Investicijo bo moralo plačevati novo občinsko vodstvo.