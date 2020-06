Obnovitvena dela predora Golovec povzročila zastoje

Deževni ponedeljek je predvsem Ljubljani in okolici povzročil nemalo zastojev na cestah.



Po podatkih Prometno-informacijskega centra so zastoji med drugim nastali na dolenjski avtocesti iz smeri Grosuplja proti Ljubljani, na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozarij proti Kosezam ter na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti predoru Golovec in na južni obvoznici iz smeri Rudnika proti predoru Golovec.



Zaradi obnove predora Golovec gre ta teden pričakovati zastoje v času prometnih konic. Skozi predor je namreč prepovedan promet za tovorna vozila nad 3,5 t in avtobuse v obe smeri, prav tako je na območju predora zaradi del spremenjena prometna ureditev.



​Pred predorom Karavanke v smeri Avstrije je nastal 2-kilometrski zastoj tovornih vozil.