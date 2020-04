»Z istim receptom lahko gre gospa še drugič in tretjič po zdravila,« so nam pojasnili na Lekarniški zbornici Slovenije.

Na uredništvo Dela je poklicala 80-letna bralka, ki živi v četrtem nadstropju, sama z bolnim možem, ki mora biti ves čas priključen na kisik, zato težko odide od doma. Ko je nazadnje šla v lekarno po zdravila, ki ji jih je zdravnik predpisal za tri mesece, so ji izdali zdravila le za mesec dni.Gospa pravi, da je obupana, saj bo tako morala večkrat pustiti moža samega doma in se izpostavljati okužbam, sama pa tudi ni v ravno najboljši zdravstveni kondiciji. Zakaj obnovljivi recepti ne veljajo več? Obnovljivi recepti ne veljajo več po odloku vlade, sprejetem pred dobrim tednom dni v okviru kriznih ukrepov za zmanjšanje širjenja okužb s koronavirusom. Vendar njihova odprava k zaustavitvi širjenja okužbe prav gotovo ne prispeva, prej obrnjeno, širjenje virusa pospešuje.Vlada se je za ukinitev obnovljivih receptov odločila, »da se po domovih ne bi začela kopičiti zdravila in da se ne bi zgodilo, da bi v času vrhunca epidemije koronavirusa zdravil v lekarnah zaradi tega zmanjkalo. Z istim receptom lahko gre gospa še drugič in tretjič po zdravila,« so nam pojasnili na Lekarniški zbornici Slovenije.Obnovljivi recepti so bili uveden pred leti za bolnike, ki potrebujejo dolgotrajno zdravljenje, da bi se zmanjšali nepotrebni obiski zdravnikov in lekarn. Napišejo jih lahko največ za obdobje enega leta izbrani zdravniki, ginekologi in pediatri.