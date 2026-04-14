Obnovljivo naročilnico so lani podaljšali z enega na tri leta

Na informacije s terena, da morajo pacienti, ki potrebujejo plenice za inkontinenco, oziroma njihovi oskrbovalci namesto enkrat na leto v zdravstveni dom štirikrat na leto, da jim zdravnik predpiše naročilnico, da to lahko predpiše samo vsake tri mesece in da je pri tem veliko birokracije, ker je naročilnica še papirnata, na ZZZS odgovarjajo, da to ne drži. Menijo, da se je očitno pojavilo napačno razumevanje sprememb, ki jih je ZZZS uvedel 1. decembra lani. Zdravnik lahko po novem izda obnovljivo naročilnico za pripomočke te vrste tudi za tri leta, prej jo je lahko za največ eno leto.

Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) so pojasnili, da si prizadevajo za ravno nasprotno, da bi zdravniki predpisovali zavarovancem obnovljivo naročilnico za medicinske pripomočke v bistveno večjem obsegu; do zdaj je bilo namreč le 28 odstotkov obnovljivih naročilnic za inkontinenco in odvajanje seča, 35 odstotkov za sladkorno bolezen in 20 odstotkov pri pripomočkih za stomo, je povedal Damjan Kos, vodja sektorja za informiranje in odnose z javnostmi na ZZZS.