Vsako leto zboli okoli osemdeset otrok in mladostnikov

Danes je mednarodni dan boja proti otroškemu raku, za katerim pri nas vsako leto zboli okrog osemdeset otrok in mladostnikov. Društvo Junaki 3. nadstropja, ki združuje starše malih pacientov, današnji dan posveča ozaveščanju o tem, kako pristopiti k obolelim in njihovim najbližjim. Poleg zdravja si želijo predvsem sprejetosti med vrstniki in v svojem okolju.

Ljudje imajo še vedno težave s pristopom do obolelih otrok, ugotavljajo v društvu. Zato so pripravili deset nasvetov, kako se v takih primerih ustrezno odzvati. »Zagotovo ne recite, da vi tega ne bi zmogli,« se glasi eden od nasvetov, saj takšna izjava staršem ni v pomoč, četudi je dobronamerna. »Nimajo izbire, otrok jih potrebuje in morajo ostati močni,« pojasnjujejo. Še kako pa so dobrodošle besede spodbude in opogumljanja in občutek, da okolje tako obolele kot njihove starše sprejema, zato jih v težkih trenutkih ne zapustite, svetujejo, ampak jim pokažite, da jim stojite ob strani.

Nasvete o zdravljenju je bolje prepustiti zdravnikom, dodajajo, in raje ponuditi pomoč pri vsakodnevnih in rutinskih opravilih, za katere staršem, ki želijo biti čim več z otrokom, največkrat zmanjka časa.

Kadar zboli eden v družini, se zamaje dinamika vseh, zlasti sorojencev obolelih, ki se pogosto čutijo odrinjene. Zato se je treba posvetiti tudi njim, se pogovoriti o njihovih občutkih in jim preusmeriti pozornost – morda z vabilom na izlet ali k druženju in igri.

Izkupiček za Pahorjevo katrco junakom 3. nadstropja

Zlata pentlja je simbol boja proti otroškemu raku. Junaki, ki se proti raku borijo v tretjem nadstropju pediatrične klinike v Ljubljani, si želijo, da si pentlje danes nadene čim več ljudi in jih tako podpre v njihovem boju.

To je že storil tudi nekdanji predsednik države Borut Pahor. Na dražbi, ki se zaključuje opoldne, je naprodaj najboljšemu ponudniku ponudil svojo že legendarno katrco – renault 4 GTL. Izkupiček bo namenil društvu Junaki 3. nadstropja in Inštitutu Zlata pentljica. Po zadnjih podatkih je najvišja ponudba presegla 51.000 evrov. Novi lastnik katrce in zadnji ponujeni znesek bosta znana ob 17. uri.

Redka bolezen

30 % vseh rakov pri otrocih predstavlja levkemija

21 % je tumorjev osrednjega živčevja

12 % je limfomov

po 7 % je nevroblastomov, mehkotkivnih sarkomov, kostnih sarkomov in nefroblastomov

3 % je retinoblastomov

Rak pri otrocih je sicer redka bolezen, navaja na svoji spletni strani onkološki inštitut, predstavlja pa tretji najpogostejši vzrok smrti pri mlajših od 15 let. Pred njim so kot vzrok smrti samo poškodbe in prirojene nepravilnosti. Število obolelih otrok zadnja leta stalno narašča, a upada tudi umrljivost. Danes pozdravijo že skoraj 80 odstotkov otrok z rakom.