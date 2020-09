Obolelih in v karanteni petina delavcev

V družbi Pivka Perutninarstvo so med zaposlenimi, ki so jih v petek testirali na novi koronavirus, potrdili 32 novih okužb. V skupini Pivka Delamaris je 79 potrjenih primerov, skupaj s tistimi v karanteni so odsotni 104 zaposleni, kar je skoraj petina delavcev. Že kmalu po začetku pandemije so se klavnice, mesnopredelovalni obrati in pakirnice mesa pokazali kot eno od žarišč okužbe – zaradi narave dela, pa tudi slabih razmer, v katerih delajo in živijo zaposleni.V soboto so v Sloveniji potrdili 111 okužb, skoraj tretjino v Pivki Perutninarstvo, od tega največ v pakirnici mesa. To je prva množična okužba z novim koronavirusom ...