Obor DZ: Policija na protestih kmetov ni ravnala nezakonito

Policija na protestih kmetov 25. aprila ni ravnala nezakonito, je danes ugotovil odbor DZ za notranje zadeve. Zbiranje obvestil je potekalo po ustaljeni praksi in v skladu z zakonom, so dejali predstavniki policije. SDS se kot predlagateljica nujne seje ni udeležila. Po mnenju koalicije gre le za poskus zmanjšati zaupanje v delo policije.

V SDS so zahtevo za nujno sejo odbora za notranje zadeve podali zaradi »nesorazmernega poseganja policije v pravico do mirnega zbiranja in izražanja mnenj«.

Po spletu je namreč v tednu pred protestom zakrožila objava enega od kmetov, ki je zapisal, da ga je med delom na kmetiji obiskala policija in vprašala, ali se namerava udeležiti protesta kmetov v Ljubljani. Policiste je po njegovih besedah zanimalo še, kdo vse se bo protesta udeležil.

Doslej brez pritožb na delo policije

Na današnji nujni seji odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve Helga Dobrin dejala, da je notranji minister Boštjan Poklukar od direktorata za policijo in druge varnostne naloge v zvezi s tem dogodkom zahteval poročilo. To je pokazalo, da je policija naloge opravljala v skladu s svojimi pristojnostmi in ravnala zakonito, je dejala. To je potrdil tudi v. d. generalnega direktorja direktorata Gregor Hudrič.

Da je imel shod, na katerem se je v prestolnico zapeljalo 1500 traktorjev, velik vpliv na promet, je izpostavil namestnik generalnega direktorja policije Robert Ferenc. Organizator je po njegovih pojasnilih podal le informacijo o protestu, ki se je odvil na Trgu Republike, kjer se je zbralo 2500 oseb, ne pa tudi o tem, da bodo kmetje s traktorji prišli v Ljubljano. Policija pa da je obvestila zbirala prav zaradi teh. Gre za pridobivanje informacij glede narave shoda, da policija lahko zagotovi varnost, ne pa zato, da bi preverjali, kdo se bo shoda udeležil, je zatrdil.

Po protestu pa ugotavljajo, da je shod potekal varno in brez izgredov, policija ni uporabila prisilnih sredstev, tudi promet je potekal »dokaj nemoteno«. »Doslej nismo prejeli nobene pritožbe zoper delo policistov, kar kaže na to, da je bila priprava na varovanje tega javnega shoda kvalitetno opravljena,« je še dejal Hudrič.

FOTO: Voranc Vogel/Delo

SDS raje na Primorsko kot na sejo

Namestnik varuha človekovih pravic Jože Ruparčič je izpostavil, da tudi pri Varuhu niso prejeli nobene pritožbe kateregakoli konkretnega posameznika, »da bi policija pred, med ali po protestu kmetov na kakršenkoli način nedopustno ravnala«. O dogajanju pa si je sicer Varuh mnenje izoblikoval glede na poročanje medijev in objave na spletu, saj zahtevanega poročila od ministrstva za notranje zadeve še niso prejeli. »Objava na Facebooku je ena stran zgodbe, zdaj pa je breme na policiji, da prepričljivo pojasni, kaj je počela in zakaj,« je dejal. Izpostavil je tudi, da je morda problem tudi v zakonodaji, ki takšno zbiranje obvestil dopušča.

Predstavnikov poslanske skupine SDS, ki je torej zahtevala sklic nujne seje, na seji danes ni bilo. Kot so v SDS pojasnili za STA, ne gre za obstrukcijo, temveč se seje niso udeležili zaradi dela na terenu. Danes so namreč obiskali Primorsko, obisk pa da je bil planiran že mesece vnaprej. »Ko je bila seja odbora sklicana, smo na podlagi tega prosili za prestavitev, kar je bilo zavrnjeno,« so zapisali.

Da je SDS res predlagala časovno prestavitev seje odbora, so za STA potrdili v službi odbora DZ za notranje zadeve, a hkrati pojasnili, da v SDS niso predložili svojega soglasja za izvedbo seje izven poslovniškega roka, ki se izteče danes. Kot predlagatelji nujne seje bi namreč z njeno prestavitvijo morali soglašati, je razvidno tudi iz poslovnika DZ.

FOTO: Voranc Vogel/Delo

Odbor sklepe SDS soglasno zavrnil

V koalicijskih Svobodi, SD in Levici, ki so se seje udeležili, so ravnanje SDS označili za »nenavadno«. Očitali so jim poskus zmanjšanja zaupanja ljudi v policijo, hkrati pa da se ne želijo soočiti s svojimi nezakonitimi posegi v delo policije. »Kot se še dobro spomnimo, se je SDS zelo vestno vključevala v delo policije,« je izpostavil poslanec SD Jonas Žnidaršič, poslanka Levice Nataša Sukič pa je dejala, da želijo v SDS »danes iz muhe narediti slona«. Poslanka Svobode Janja Sluga pa je izpostavila, da je tudi predsednik sindikata kmetov Anton Medved glede omenjenega dogodka dejal, da gre za običajno prakso policije in ne za signal represije.

Odbor je sicer sklepe, ki jih je vložila SDS, soglasno zavrnil. Sprejel pa je sklepa, da je policija na kmečkih protestih delovala zakonito in da ministrstvo odboru posreduje poročilo, ki ga je od policije zahteval minister.