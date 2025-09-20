Obrambni projekti so v zadnji fazi razvoja, smo tik pred industrializacijo

Zadnja tri leta vzpostavljamo bazo gospodarstva, ki se v posameznih segmentih lahko združi in naredi produkt, ki bo pomemben v domači obrambni industriji. Naši projekti so v zadnjih fazah razvoja in smo tik pred industrializacijo, pojasnjuje državni sekretar na obrambnem ministrstvu Boštjan Pavlin. Ta poudarja nujnost samozadostnosti in samopreskrbe na ključnih področjih, denimo živilskem.

Slovenska obrambna industrija se razvija. Grozd slovenske obrambne industrije je januarja lani štel 58 članov, zdaj jih je približno 140. Kakšno obrambno industrijo pravzaprav ima Slovenija?

Slovenija ima gotovo dober potencial v obrambni industriji. Imamo veliko potenciala v razvojno-raziskovalnih institucijah in na univerzah ter hkrati dovolj proaktivnih podjetnikov, da stopijo na to pot. Po letu 1991 je obrambna industrija zaradi nižjih državnih obrambnih izdatkov, pozneje pa zaradi vstopa v zavezništvo in verjetno tudi zaradi drugih razlogov začela zamirati, kar se je še okrepilo po vstopu naše države v Nato in Evropsko unijo. Pričakovali smo dolgotrajen mir, zato se je ta industrija prestrukturirala v druge dejavnosti. V Evropi smo v zadnjih 30 letih vrsto ključnih industrijskih panog preselili v druge dele sveta, zato je Evropa postala bolj storitvena ekonomija, enako velja tudi za Slovenijo. Zanemarili smo tudi obrambno industrijo, ki ni samo proizvodnja orožja, ampak zagotavlja tudi živilske proizvode, elektrifikacijo, kibernetsko varnost in digitalizacijo ter še marsikaj drugega. Danes tega nimamo več, kar je največja težava. Torej, kaj želimo zdaj vzpostaviti?

Da, kaj je vaša vizija?

Doseči moramo čim večjo samozadostnost in samopreskrbo na ključnih področjih. Naliti si moramo čistega vina, da v svetu ne vladata mir in stabilnost, zato smo na ministrstvu za obrambo lani z nacionalno vajo Odpornost 2024 naredili stresni test delovanja države v kriznih razmerah in vojni. Ta je pokazal določene pomanjkljivosti, na katere država odgovarja z akcijskim načrtom za povečanje odpornosti. O podrobnostih ne bi govoril, gotovo pa lahko rečem, da je težava prevelika odvisnost od dobavnih verig in logističnih zmogljivostih naše okolice.

Če se osredotočimo na ožji krog obrambne industrije, torej obrambno industrijo za vojaške namene, te pred tremi leti skoraj nismo imeli. V tem času nam je uspelo z zelo trdim delom vzpostaviti mnoštvo gospodarskih družb, grozd slovenske obrambne industrije, ki ima znanje in sposobnosti, da sodeluje v obrambni industriji. V naših ključnih razvojnih projektih sodeluje več kot 250 slovenskih gospodarskih družb. Torej že tri leta vzpostavljamo bazo gospodarstva, ki se v posameznih segmentih lahko združi in naredi produkt, ki bo pomemben v domači obrambni industriji, hkrati pa se bo lahko prodajal po konkurenčnejših cenah, kot jih ponujajo velike tuje obrambno-industrijske korporacije.

Slovenska obrambna industrija ima veliko tradicijo še iz Jugoslavije, bodisi kot dobaviteljica bodisi kot izdelovalka končnih produktov. Njena zgodba se je končala, ker se ni izplačalo izdelovati teh izdelkov. Ali bomo zdaj delali izdelke, ki se ne izplačajo, zagotovili pa bi varnost, ali pa bomo lahko prepričali podjetja, da bodo izdelovala nekaj, kar bo koristilo tudi njim?

Gotovo se bo podjetjem to izplačalo, saj so v obrambnem sektorju izdelki eni najbolj dobičkonosnih in imajo eno najvišjih dodanih vrednosti. Podjetja, ki so ali bodo del obrambne industrije, bodo na podlagi tega v prihodnjih letih imela izjemen razcvet. Naše analize kažejo, da slovenska podjetja lahko razvijejo produkte hitreje in po nižjih cenah kot velike multinacionalke. S projekti, ki jih pripravljamo, bodo gospodarske družbe lahko rasle. Pred časom je bila težava financiranje, kar se je v zadnjem času spremenilo, saj so banke vendarle začele podpirati tovrstno industrijo. Opredeliti bo treba, katera podjetja bodo dobila sredstva za raziskave in razvoj ter katera bodo zagotavljala industrializacijo. Ponavadi to niso ista podjetja, zato je država v Strategiji razvoja obrambne industrije in tehnološke baze v Republiki Sloveniji opredelila, da se v industrijski del vključi gospodarstvo z različnimi vhodnimi kapitalskimi sredstvi, ki bodo zagotavljala, da bo ta industrija lahko vzpostavljala neke nove gospodarske družbe, v sodelovanju z domačimi ali tudi tujimi partnerji. Pomembno je, da ima država minimalni lastniški delež in da s tem zagotavlja dolgoročno delovanje.

Trudimo se, da bi naši obrambni industriji v prihodnje poskušali zagotoviti 30 odstotkov sredstev iz obrambnih izdatkov. FOTO: Jože Suhadolnik

Ali bo državna družba Dovos kapitalsko vstopala v segment razvoja ali industrializacije?

Predvsem v segment industrializacije.

Ali vidite možnosti tudi v večjih gospodarskih družbah v Sloveniji, ki so, denimo, dobavitelji avtomobilski industriji, da bi vstopili na to področje?

Gotovo vidimo številne priložnosti za avtomobilsko industrijo, ki ima v Sloveniji zmogljivosti za sodelovanje v obrambni industriji, zato računamo na resno povezovanje tudi v tej panogi. Naši projekti so že v zadnjih fazah razvoja in smo tik pred nujno industrializacijo. Tu prav gotovo vidimo priložnost za vstop teh gospodarskih družb na ta trg.

V Sloveniji je sicer težava komercializacija znanja. Kako bomo večji delež projektov iz bazičnih raziskav potisnili na trg, torej do najvišje stopnje tehnološke razvitosti TLR 9, ki pomeni komercializacijo?

Vsi ključni projekti, ki jih želimo pripeljati do industrializacije, morajo priti do TRL 9. Naši projekti so že v fazi prototipov in jih testiramo. Ministrstvo za obrambo je imelo pomembno vlogo pri povezovanju. V javnem pozivu za vsak projekt pozovemo gospodarske družbe, fakultete, raziskovalne ustanove in centre odličnosti ter druge ustanove, da opredelijo, kaj so sami zmožni narediti. Na podlagi tega pripravimo javni razpis in s temi podjetji ali ustanovami sestavimo konzorcij. Zelo pomembno je, da vsakogar z razvojnim potencialom vključimo v projekt, da z razvitimi končnimi produkti lahko posežemo na trg.

Članice Nata bomo povečevale izdatke za obrambo. Koliko od teh sredstev se bo lahko porabilo za domačo industrijo in za celotno povečanje odpornosti, ne zgolj ožjo obrambo?

Odpornost je zelo širok pojem in Slovenija se tega zelo dobro zaveda, zato smo v Resoluciji o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040 odprli novo poglavje odpornosti. Ta je ključna za nacionalno varnost, saj brez nje tudi vojaški del ne more dosegati svojih ciljev. V zakonu o obrambi so opredeljene gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, katerih dejavnost je po odločitvi vlade posebnega pomena za obrambo države, hkrati je ministrstvo za obrambo koordinator na področju kritične infrastrukture ter koordinira tudi dejavnosti za odpornost države in družbe. V tem se povezujejo obramba, varnost in odpornost, ki so skupaj zaključena celota, v katero se bodo gotovo vlagala finančna sredstva, predvidoma okoli 30 odstotkov.

Za vojskovanje niso dovolj samo tanki in orožje, potrebujete tudi veliko energije. Kaj vam je lanski stresni test povedal o stabilnosti in varnosti našega elektroenergetskega sistema?

Nujno je imeti energijo, ki je najpomembnejša domena in prva v domeni kritične infrastrukture. V vseh državah je elektrika prva in je pogoj, da deluje vse drugo. V stresnem testu, torej v vaji Odpornost 2024, v kateri je sodelovalo največ akterjev nacionalnovarnostnega sistema do zdaj, vse tri veje oblasti, vsa kritična infrastruktura in še posamezni segmenti na nižji ravni, smo seveda preverili tudi preskrbo z elektriko in infrastrukturno zmogljivost našega energetskega sistema. Lahko zatrdim, da so se prav na področju elektrike, kjer smo bili najbolj v pričakovanju, kakšni bodo rezultati, pokazali zelo pozitivni rezultati. Zelo hitro in učinkovito je bilo odpravljanje vseh incidentov, ki so se na področju elektrike zgodili. To je verjetno tudi rezultat lekcije, ki smo se je naučili v obdobju žledoloma, ko v določen del Slovenije nismo mogli pripeljati elektrike drugače kot skozi Hrvaško.

Kaj smo se pri tem naučili?

Zdaj ima Slovenija vrsto nekih rezervnih povezav med ključnimi kraki, med njimi pa je vmes še več povezovalnih infrastrukturnih, energetskih in komunikacijskih sektorjev, ki omogočajo zelo hiter odziv. Zelo pozitivno smo bili presenečeni nad sposobnostjo energetskega sektorja – res vredno pohvale.

Slovenija je pomembna v logističnem smislu zaradi Luke Koper ter koridorjev na Hrvaško in do Madžarske. Na teh koridorjih je približno 60 ozkih grl. Kaj je treba narediti, da se viadukti, mostovi, predori in druge najbolj nevralgične točke uredijo, da bodo ustrezno prepustni?

Pri nas v Sloveniji je prometna infrastruktura skoraj vedno kritična točka. Gotovo ima Slovenija ključen geostrateški pomen zaradi Luke Koper, ki je najsevernejša luka v Jadranu v državni lasti. Poleg tega so postojnska vrata najnižji prehod z zahoda na vzhod na tem območju. Ključno je, da se na teh komunikacijskih poteh dolgoročno kontinuirano odpravlja ozka grla, ki ste jih omenili. Za nas je to zelo pomembno tako s stališča obrambe države kot s stališča delovanja Nata in potencialnih aktivnosti na tem področju. Infrastrukturni projekti so za nas ključni obrambni projekti. Prav tako kot je pomembno, da imaš oklepnik, je pomembno tudi, da se ta oklepnik lahko po določeni komunikaciji pripelje na želeno lokacijo.

Do leta 2028 naj bi zgradili prizidek ob bolnišnici dr. Petra Držaja, v katerem bo nacionalni zdravstveni center za izredne razmere. To je še en primer dvojne rabe. Kakšni so še drugi projekti dvojne rabe?

Dvojna raba je pojem, ki mora biti zelo posplošen ter mora predstavljati tako aktivnosti in procese v vojski, ki lahko koristijo tudi civilnemu prebivalstvu, kot tudi tiste civilne zmogljivosti, ki jih ima družba in se lahko uporabijo za vojsko. Gotovo je bolnišnica eden ključnih projektov v zdravstvu. V nadaljevanju je tu področje kibernetske varnosti in digitalizacije. Prepričani smo, da z ministrstvom za digitalno preobrazbo lahko naredimo določene skupne projekte, ki bodo zelo podpirali naše državljane. Menimo, da je treba narediti korak na področju prehrane, kjer moramo doma vzpostaviti celotno verigo pridelave in predelave ter hkrati zagotoviti odjem po konkurenčnih cenah. V prvem koraku mora država zagotoviti, da bomo imeli torej dovolj kmetijskih površin, lastno zalogo semen in gnojil, da bomo znali predelati žito, da bomo lahko vzredili živali ter imeli tudi lastno živilsko industrijo, pri čemer bomo lahko izdelali končni živilski produkt.

Pri gradnji nacionalnega zdravstvenega centra ob bolnišnici dr. Petra Držaja smo v postopku projektiranja ter pridobitve projektnih pogojev in soglasij. Ocenjujemo, da bo vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja oddana novembra letos ter da bomo na začetku prihodnjega leta objavili javni razpis za izbor izvajalca za izvedbo gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del. Dela bodo izvedena predvidoma do leta 2028.

Semenarna je v tuji lasti, ključna živilskopredelovalna podjetja so v tuji lasti, trgovci prav tako. Kaj lahko država naredi – odkupi ta podjetja od Hrvatov ali Srbov?

Farme Ihan so v lasti države, imamo pa še nekaj drugih kmetijskih družb, ki pridelujejo in predelujejo živila. Te je pač treba zaščititi. Najverjetneje z nekim majhnim vložkom države v lastništvo teh podjetij, ki bo podjetjem prinesel dodaten kapital, obenem pa bi lahko z njim dosegali višji cilj in zajamčili dolgoročno suverenost na tem področju. Če kot država nimamo lastnih zmogljivosti pri osnovnem delovanju, torej pri elektrifikaciji, energetiki, digitalizaciji, vojaški stroki in če vso ali pretežni del hrane dobimo od tujcev, nimamo celotne suverenosti.

Kako pomembno je to, smo videli med pandemijo, ko nismo znali sami narediti dveh mask in smo se z drugimi prerivali za pošiljke. Toda če bi to, kar zdaj govorite, govorili pred 15 leti, bi vas raztrgali, ker zagovarjate vmešavanje države v gospodarstvo, kar ni dopustno. Vse smo prodali, zdaj pa bi kupovali nazaj?

Nisem strokovnjak za to področje, gotovo pa lahko rečem, da je treba to stanje spremeniti; država mora v določenih subjektih, ki so ključni za njeno odpornost in delovanje osnovnih sistemov preživetja, imeti nadzor v nekem minimalnem obsegu. Popolnoma se zavedamo, da to ni stvar ministrstva za obrambo, ampak v prihodnosti predvsem ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, SDH ali drugih pristojnih na tem področju. Zavedamo se tudi, da mora biti delež države čim manjši, da tržno gospodarstvo lahko čim bolj dosega svoje cilje. Toda neko varovalko z vidika odpornosti države vendarle moramo imeti.

Prej ste omenili tudi možnosti sodelovanja s tujimi podjetji, morda kot joint venture. Lahko napoveste kakšen projekt?

Ena možnost seveda je, da govorimo o joint venture, torej o nekem skupnem podjetju naših in tujih gospodarskih subjektov. Pomembno je, da naše gospodarske družbe, povežemo s tujimi velikimi partnerji, gospodarskimi družbami in ustvarjamo poslovne sinergije. Kot sem že omenil, se trudimo, da bi naši obrambni industriji v prihodnje poskušali zagotoviti 30 odstotkov sredstev iz obrambnih izdatkov, torej da bi se od vlaganj v obrambno industrijo čim več porabilo doma.

Ali znamo oklepnike Patria, ki jih boste nabavili, še vedno sami sestaviti, ali potrebujemo pomoč hrvaškega Đura Đakovića?

Prepričan sem, da bi patrie znali sestaviti sami, na način, kot smo to počeli v preteklosti, vendar je treba razumeti, da je to zahteven proizvodni proces, ki zahteva veliko časa in sredstev. Zdaj smo v sklepni fazi postopka naročila bojnih oklepnih vozil 8x8 pri finskem proizvajalcu Patria, ki bi izdelal naročena vozila. Menimo, da bi lahko v ta proces vključili tudi slovensko obrambno industrijo s proizvodi, ki jih razvijamo ali proizvajamo doma. Več informacij bo mogoče podati, ko bo sprejeta odločitev o nakupu oziroma po predvidenem podpisu pogodbe.

Naše analize kažejo, da slovenska podjetja lahko razvijejo produkte hitreje in po nižjih cenah kot velike multinacionalke. FOTO: Jože Suhadolnik

Imamo proizvajalca, ki je zdaj sicer v češki lasti, ki je že delal dosti za vojsko, ampak so se strašansko mučili, da bi prodali svoje pištole slovenskim kupcem, bodisi policiji bodisi vojski.

Letos smo nabavili deset tisoč kosov pištol rex, ki dosegajo vse zahtevane standarde, ki jih je opredelila Slovenska vojska, niso pa še v operativni uporabi, za vstop v operativno rabo je potreben določen čas. Ampak tudi na tem področju sledimo ciljem, zapisanim v Resoluciji o splošnem dolgoročnem programu opremljanja in razvoja Slovenske vojske do leta 2040, v kateri smo opredelili skupni obseg Slovenske vojske na 10.000 pripadnikov, rezervna sestava Slovenske vojske pa se lahko poveča do 30.000 pripadnikov.

To je verjetno najboljši način, kako lahko pomagate slovenskim podjetjem, da od njih kupite izdelek in jim tako zagotovite referenco, da lažje prodre na tuji trg?

Seveda. Poleg tega da se ukvarjamo s temi tipičnimi vojaškimi proizvodi, se na ministrstvu zelo obračamo v visokotehnološke produkte na področju digitalizacije in kibernetske varnosti, umetne inteligence, vesolja, visokotehnoloških zmogljivosti na vojaških vozilih, energetike in tako naprej. Zavedamo se, da moramo razviti neke lastne zmogljivosti v Sloveniji, zato vzpostavljamo nacionalni geoinformacijski center, ki ga nujno potrebujemo za delovanje nacionalnovarnostnega sistema ter odpornosti države in družbe. Dal bom primer poplav izpred dveh let – v tistem trenutku so na določenih območjih bile poplave samo tri ali štiri ure, a so povzročile ogromno škode, preden se je voda umaknila. Da bi naredili oceno poplav, je bilo zelo pomembno imeti satelitske posnetke točno tistega trenutka, ko je bila voda še tam. Sateliti namreč niso ves čas obrnjeni v našo Savinjsko dolino, zato je bilo treba z različnimi satelitskimi zmogljivostmi pridobivati potrebne podatke. Ministrstvo za obrambo se tako skupaj z gospodarskim ministrstvom vključuje v projekte Evropske vesoljske agencije, saj se zavedamo, da moramo tudi doma narediti nekaj na tem področju.