Obrambni sistem sredi kibernetske ofenzive

V nadaljevanju preberite:

Podobno kot državne institucije v drugih državah Evropske unije in zveze Nato se tudi slovensko ministrstvo za obrambo v času vojne v Ukrajini redno spopada z različnimi vrstami kibernetskih napadov. Po decembru lani sta se gostota in jakost poskusov kibernetskih vdorov še stopnjevali, vendar na ministrstvu, ga vodi Marjan Šarec, zagotavljajo, da so obrambni sistem do zdaj uspešno branili pred napadalci.