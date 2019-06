Obranjeni minister bo šibkejši kot kadarkoli

Karl Erjavec FOTO: Blaž Samec



Erjavec je Škerbinca razrešil, ker naj bi v nasprotju s pravili in navodili na vojaškem vadišču Poček ameriškim enotam omogočil nočno streljanje z minometi kalibra 120 milimetrov.



Ljubljana – Koalicijske stranke so odločene za vsako ceno braniti obrambnega ministra Karla Erjavca . V opoziciji ne želijo napovedati izida glasovanja današnje izredne seje, se pa zavedajo, da koalicija lahko ministra obrani in ga najbrž tudi bo, ne glede na to, kako obremenjujoče dokumente prinesejo danes v parlament. Obranjeni obrambni minister bo še šibkejši kot doslej, kar je dobro za njegovega šefa, premiera, slabo pa za vojsko, ki ji ostaja kup nerešenih težav.Parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) je včeraj, po neuspelem prvem vabilu, končno zaslišala načelnico generalštaba Slovenske vojske, opravili pa so tudi razgovor z direktorjem obveščevalno varnostne službe. Sejo komisije so predčasno prekinili, ker se večina članov Knovsa ni strinjala, da bi sejo nadaljevali tudi v času seje državnega zbora, zato se bo zaslišanje nadaljevalo osmega julija.Kot je pojasnil podpredsednik komisije, je načelnica v osemminutnem pričanju povedala , da pred tretjim aprilom, ko je OVS deloval v vojašnici na Vrhniki, ni podala kazenske ovadbe zoper brigadirja, zato OVS ni imel podlage za izvajanje policijskih pooblastil.Direktor OVS Matijevič je na zaslišanju vztrajal pri stališču, da so njegovi podrejeni v tem primeru delovali zakonito, nasprotno pa komisija vztraja, da je OVS deloval nezakonito, je dejal Mahnič. Ermenčeva je na zaslišanje prišla dobro pripravljena in opremljena z vrsto dokumentov, na podlagi katerih je odgovarjala. Je pa z zelo podrobnimi odgovori v zelo omejenem času dosegla to, da sploh niso prišli do ključnih vsebinskih vprašanj, ki bi lahko obremenila ali razbremenila Karla Erjavca pred današnjim glasovanjem o interpelaciji.Spomnimo, vlagatelji interpelacije na čelu s SDS ministru Erjavcu očitajo nezakonito delovanje, zlorabo obveščevalno varnostnih služb, nezakonito razrešitev poveljnika poveljstva sil Slovenske vojske Mihe Škerbinca ter laži in zavajanja. Erjavec je Škerbinca razrešil, ker naj bi v nasprotju s pravili in navodili na vojaškem vadišču Poček ameriškim enotam omogočil nočno streljanje z minometi kalibra 120 milimetrov.Dokumenti pa razkrivajo, da je Erjavec pisno pooblastil dva polkovnika, da se glede vaj na Počku dogovorita z ameriško vojsko, v načrtu vaje pa je bilo predvideno tudi streljanje z minometi kalibra 120 milimetrov.»To so res sprenevedanja, da minister Erjavec reče, da je mislil, da bo minomet samo tam, ne bodo ga pa tudi uporabljali. To kaže na to, kakšnega obrambnega ministra imamo in da mu je res že zmanjkalo argumentov, da brani svoje laži. Je pa zadeva taka, da če ti nekoga pooblastiš, da podpiše v tvojem imenu, kar je polkovnik Rode naredil, je jasno, da je kriv Karl Erjavec. Polkovnik Rode tega brez navodila ministra Erjavca ne bi podpisal,« je novinarjem povedal Mahnič.Glede izida današnje interpelacije predsednik Knovsa Matej Tonin in podpredsednik te komisije Žan Mahnič nista želela špekulirati, se pa zavedajo, da koalicija lahko ministra obrani. V Stranki Alenke Bratušek so nam zagotovili, da bodo tudi tokrat spoštovali koalicijsko pogodbo, kjer piše, da lastnih ministrov ne rušijo. »Če se izkaže, da je minister za obrambo prekršil svoje pristojnosti, pa bo moral o tem, ali mu še zaupa, presoditi predsednik vlade,« pravijo v SAB. Tudi v SMC ne podpirajo interpelacije.V SD interpelacijo zavračajo, ker so prepričani, da dogodki, povezani z rušenjem ministra Erjavca, kažejo, da predlagatelj interpelacije nima le namena rušiti ministra in koalicije, temveč s svojimi manevri načrtno diskreditira sistem obrambe v Sloveniji. LMŠ svojega stališča včeraj ni želela razkriti.Po včerajšnji napovedi Luke Mesca, da bo Levica zaradi prodaje Abanke znova proučila možnosti za nadaljnje sodelovanje s koalicijo, ni povsem izključeno, da bi poslanci Levice ali vsaj del njenih poslancev podprli interpelacijo.Ali bo zaostrovanje odnosov z Levico kako vplivalo na današnjo interpelacijo, premier Marjan Šarec včeraj ni želel ugibati, se pa še vedno zanaša na spoštovanje dogovora, da Levica ne bo podprla interpelacije. Da imajo v LMŠ in Levici na številna vprašanja različne poglede, se Šarcu zdi normalno, sicer bi bil on član Levice ali Luka Mesec član LMŠ.Na izrecno vprašanje, ali bo danes podprl Erjavca, pa je odgovoril: »Minister Erjavec bo moral zadeve pojasniti predvsem parlamentu in prepričati poslanke in poslance. V zadnjem času je bilo veliko takšnih in drugačnih izjav, veliko je bilo mešanja raznih stališč. V petek se bo pokazalo. Ni odvisno od moje podpore, odgovarjal bo pred parlamentom.«