Gvido Novak brez navzočnosti javnosti noče sodelovati v disciplinskem postopku

Alenka Ermenc je proti predsedniku Sindikata vojakov Slovenije (SVS) Gvidu Novaku uvedla disciplinski postopek zaradi sindikalnega delovanja. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Potem ko je načelnica generalštaba Slovenske vojske (SV) v ponedeljek proti predsedniku Sindikata vojakov Slovenije (SVS) Gvidu Novaku uvedla disciplinski postopek zaradi sindikalnega delovanja, se je danes ob 9. uri začela obravnava. Novak jo je zapustil po vsega nekaj minutah, piše STA.V postopku ni hotel sodelovati, ker je bila obravnava zaprta za javnost, po njegovi interpretaciji zakonodaje pa bi morala biti odprta. »Vse, kar hočemo, je, da se spoštujejo predpisi in da se dela v skladu s predpisi,« je povedal.Ermenčeva Novaku očita, da je v vlogi predsednika SVS težje kršil vojaško disciplino. Iz sklepa o uvedbi disciplinskega postopka, ki je bil priložen obvestilu za javnost, je razvidno, da je Novak utemeljeno osumljen, da je od 12. aprila do 7. maja letos brez pooblastila ali soglasja nadrejenega podajal izjave in stališča, ki materialno in moralno škodujejo ali bi lahko škodovale interesom delodajalca.V SVS so se na uvedbo disciplinskega postopka odzvali z besedami, da »za noben sindikat v nobenem zakonu, tudi v zakonu o obrambi ne, niso določene nikakršne omejitve sindikalnega delovanja, saj bi bile omejitve pri zastopanju zaposlenih v okviru sindikalnega delovanja protiustavne. Kar si je dovolila načelnica generalštaba, je v demokratični državi nedopustno.«V Sindikatu policistov Slovenije (SPS) so izrazili podporo Novaku. Po njihovem mnenju sklep ne vzdrži resne pravne presoje ter pomeni grob in nezakonit poseg v svobodo sindikalnega delovanja.